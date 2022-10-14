Nvidia отказывается от самой дешевой видеокарты для ПК, оставляя только самую дорогую

картина : Нвидиа / Котаку

Если вы планируете купить новый графический процессор Nvidia 40-й серии в этом году, вам может потребоваться сэкономить больше денег, чем планировалось. Это связано с тем, что производитель графического процессора подтвердил свои планы «отменить выпуск» ранее запланированной и более дешевой RTX 4080 на 12 ГБ. Вместо этого в следующем месяце будет запущена только RTX 4080 с 16 ГБ памяти.

Несколько недель назад, после множества слухов и спекуляций, Nvidia наконец-то анонсировала следующую серию высокопроизводительных видеокарт для ПК. Затем в ноябре планировалось выпустить две разные версии графического процессора RTX 4080: RTX 4080 на 16 ГБ (1199 долларов) и RTX 4080 на 12 ГБ (899 долларов). На том же мероприятии также было объявлено о 1 600 4090 долларов. Как и следовало ожидать, это далеко за эти цены, и многие утверждают, что это слишком дорого. И теперь самая «дешевая» из этих дорогих новых карт не будет выпущена в следующем месяце.

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Как объявила сегодня NvidiaКомпания «выпускает» 12 ГБ RTX 4080. Она утверждает, что это потому, что, хотя карта «крутая», «озадачивает» наличие двух разных графических процессоров, сопоставленных с обоими «RTX 4080». Это перекликается Критика со стороны многих потребителей После анонсов последних сорока серий; Многие предположили, что явно более низкие характеристики 12 ГБ RTX 4080 были ближе к теоретическим «4070» или «4079».

Котаку Я связался с Nvidia по поводу отмены и будущего модели RTX 4080 на 12 ГБ.

«Поэтому мы нажали кнопку «отключить» на 4080 12 ГБ, — говорится в коротком заявлении Nvidia, размещенном на официальном сайте компании. — RTX 4080 16 ГБ потрясающая, и 16 ноября она будет радовать геймеров во всем мире».

Конечно, трудно не рассматривать этот шаг как то, как Nvidia использует его, чтобы подтолкнуть больше своих клиентов, многие из которых откладывают покупку нового графического процессора уже несколько лет. Пока карты по-прежнему трудно купить— тратить больше денег с более дорогой картой. И хотя первоначальные предварительные просмотры более дешевой версии 4080 на 12 ГБ показали, что она намного медленнее, чем более дорогая версия на 16 ГБ, было приятно иметь хотя бы один вариант, который стоит менее 1000 долларов. Но этого уже нет. Еще неизвестно, что произойдет, но, возможно, Nvidia действительно переименует 12-гигабайтные RTX 4080 в 4070.