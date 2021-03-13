Nvidia представляет технологию Reflex для уменьшения задержки в Overwatch

Обновить до Обратите внимание и соблюдайтеОбщая зона испытаний (PTR) Использование технологии уменьшения задержки Nvida, Названный Reflex, к популярному названию киберспорта (Через Engadget). Эта технология призвана помочь сократить время между щелчком мыши и временем, в течение которого вы видите результат действия на экране, делая игру более отзывчивой. Тот факт, что это приближается Обратите внимание и соблюдайте Об этом было объявлено снова в январе., Но теперь он доступен для игроков, которые имеют доступ к PTR и у которых установлены последние версии драйверов Nvidia.

Если ты Мне не удалось получить одну из последних видеокарт NvidiaОднако есть надежда, что вы сможете попробовать Reflex на себе. Обратите внимание и соблюдайте Эта технология была анонсирована вместе с видеокартами серии 30, но она работает на картах, относящихся к серии GTX 900.

У Nvidia это есть Невероятно подробное объяснение О том, как работает технология, но обзор на крыше заключается в том, что игра будет работать с вашим графическим процессором, чтобы кадры были созданы «как раз вовремя», чтобы появиться на вашем экране, поэтому теоретически вы всегда должны видеть самую свежую информацию.

Стоит отметить, что задержка может иметь определенное значение, особенно когда речь идет об онлайн-играх. Reflex не предназначен для помощи в оптимизации сеть Задержка, поэтому, если у вас плохое интернет-соединение, это, вероятно, не сильно улучшит ваш игровой процесс.

Заметна ли разница в задержке, будет во многом зависеть от типа оборудования, которое вы используете, насколько оно улучшено и насколько вы привлекательны. Однако, если вы тестировщик, возможно, стоит запустить его, чтобы попробовать и посмотреть, заметите ли вы улучшения. Для всех остальных это то, что мы с нетерпением ждем в будущем обновлении.

AMD также имеет функцию, направленную на уменьшение задержки ввода на своих видеокартах. Это называется Radeon Anti-Lag., В которую также можно играть в Overwatch.