Дждоброе утро.

Сегодня мы начинаем с резкого предупреждения Гранта Шаппса о возможных последствиях продовольственного кризиса.

Министр транспорта сказал, что мир может страдать от «много голода и даже голода» в результате дефицита, вызванного войной Путина на Украине.

Он сказал, что «абсолютно необходимо», чтобы Украина, известная как житница Европы, продолжала экспортировать зерно.

В настоящее время министры изучают варианты вмешательства в кризис, и The Times сообщает, что Королевский флот может быть отправлен в Черное море для защиты кораблей, перевозящих продовольствие из Украины.

Г-н Шаппс сказал, что у него была встреча с Александром Кобраковым, министром инфраструктуры Украины, и что рассматриваются различные варианты,

5 вещей, чтобы начать свой день

1) Генри Киссинджер предупреждает о поражении России на фоне ослабления единства ЗападаЭкс-госсекретарь США призвала Украину уступить территорию Путину, чтобы положить конец войне

2) Аккумуляторы для электромобилей стоят дороже, поскольку война нарушает цепочку поставок: Международное энергетическое агентство предупреждает, что более высокие цены станут «самым большим препятствием» для большего количества потребителей электроэнергии.

3) Никола Стерджен обвинила Scotrill в кризисе «индустриализации»: По данным профсоюза, шотландское правительство отказалось обсуждать заработную плату в преддверии промышленной забастовки, вызвавшей волну сокращений графика.

4) Семьи готовятся к отключениям интернета, поскольку волна банкротства угрожает: Растущая инфляция, толкающая мелких поставщиков широкополосного доступа на грань, может привести к отключению домов

5) Миллионы маршируют навстречу голоду, пока Путин развязывает глобальную продовольственную катастрофу: Генеральный секретарь ООН нападает на Россию за то, что она спровоцировала худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны.

Что произошло за ночь

Фондовые рынки Гонконга открылись снижением во вторник, при этом индекс Hang Seng снизился на 0,4%.

Индекс Shanghai Composite упал на 0,2%, а индекс Shenzhen Composite на второй китайской фондовой бирже снизился на 0,6%.

В Токио базовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,5% на утренних торгах, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,5%.

Приходит сегодня