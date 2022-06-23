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OLED-экраны iPhone 14, как правило, поставляются конкурентом Samsung.

23 июня, 2022
Artem Sokolov

Когда дело доходит до шорт-листа поставщиков, поставляющих Apple нестандартные дисплеи для серии iPhone 14 этого года, Samsung, как сообщается, только что оказалась лучшей со своим кронштейном дисплея.

По сообщению южнокорейского новостного агентства ETNews (Откроется в новой вкладке), «инсайдеры отрасли» утверждают, что Apple официально обратилась к Samsung Display с заказом почти на 80 миллионов экранов, которые будут доступны в третьем квартале (июль-сентябрь) этого года; До айфон 14Ожидается, что он будет запущен в следующем сентябре.

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