OLED-экраны iPhone 14, как правило, поставляются конкурентом Samsung.

Когда дело доходит до шорт-листа поставщиков, поставляющих Apple нестандартные дисплеи для серии iPhone 14 этого года, Samsung, как сообщается, только что оказалась лучшей со своим кронштейном дисплея.

По сообщению южнокорейского новостного агентства ETNews (Откроется в новой вкладке), «инсайдеры отрасли» утверждают, что Apple официально обратилась к Samsung Display с заказом почти на 80 миллионов экранов, которые будут доступны в третьем квартале (июль-сентябрь) этого года; До айфон 14 Ожидается, что он будет запущен в следующем сентябре.

Детали системы подтверждают сообщения о том, что урожай устройств в этом году Не будет размещать ваш iPhone 14 мин. i (как в последних двух поколениях iPhone), только с двумя размерами дисплея, предназначенными для работы с четырьмя отдельными моделями.

На основе ряда устройств, ранее предложенных авторитетной инфузионной компанией. Мин Чи Куо iPhone 14 и iPhone 14 Pro выиграют от 6,1-дюймовой панели, в то время как чуть менее половины общего заказа посвящено более крупному сервису. айфон 14 Макс И самый высокий уровень Айфон 14 Про Макс и у обоих будет 6,7-дюймовый экран, который Apple стремится создать Лучший айфон когда-либо в 2022 году.

Samsung Display будет использовать два разных метода производства OLED-дисплеев, составляющих эту компоновку: LTPS-TFT и LTPO-TFT, причем последний предлагает более высокую энергоэффективность, чем первый, и, как считается, будет иметь тенденцию к двум моделям Pro в iPhone. 14 семья.

Стандартные iPhone 14 и iPhone 14 Max, скорее всего, будут использовать более скромную технологию LTPS-TFT, которая предлагает более низкую частоту обновления экрана и несколько более низкое качество отображения.

Анализ: проверка конкуренции

В то время как 80 миллионов единиц для одного поставщика были бы большой победой для Samsung Display, это не очень хороший знак для поклонников Apple, надеющихся на доступные iPhone в этом году.

Чем больше производителей смогут соответствовать требованиям и стандартам качества Apple, тем больше будет конкуренция, а это означает более низкие цены на компоненты и, следовательно, экономию, которая теоретически может перейти на потребителей.

В прошлом южнокорейская компания LG Display часто поддерживала Samsung в поставках Apple экранов для своих iPhone. Недавно к ним присоединился китайский поставщик BOE Technology.

BOE проводит шоу для Apple с айфон 12 Однако вопрос о том, разместила ли калифорнийская компания какие-либо заказы на iPhone 14 в Банке Англии, все еще остается открытым.

Apple только недавно возобновила производство экранов iPhone 13 с BOE после того, как выяснилось, что китайская компания срезала углы в своих производственных операциях (как сообщалось ранее). 9to5Mac (Откроется в новой вкладке)) для снижения затрат, не сообщая об этом производителю iPhone заранее.