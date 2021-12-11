OnePlus выпускает глючное обновление OxygenOS 12

На этой неделе OnePlus выпустила OxygenOS 12 под управлением Android 12 для OnePlus 9 и 9 Pro, но компания уже отозвала его после сообщений об ошибках и проблемах от пользователей.

«Мы знаем о проблемах, вызванных обновлением OxygenOS 12, и наша команда разработчиков программного обеспечения исправляет их», — сказал OnePlus. В заявлении для Полиция Android. «Мы приостановим это обновление программного обеспечения и выпустим новую версию как можно скорее».

Эта версия получила широкую критику. Полиция Android позвонил ей «Просто ужасно,» В нем подчеркивается необходимость переключения настроек, чтобы экран с частотой 120 Гц снова работал, а в некоторых меню в качестве примеров проблем присутствует «живой сбой». 9to5Google Согласитесь: «Что касается так называемой« стабильной »версии, OxygenOS 12 изобилует ошибками и проблемами, которые, честно говоря, очень затрудняют предложение обновления и установку на подходящий телефон OnePlus, Опубликовано сказал. Разработчики XDA Даже размещение объявления о государственной службе рекомендует, чтобы Сброс к заводским настройкам OnePlus 9 или 9 Pro Чтобы попытаться улучшить вещи — которые, как Разработчики XDA Обратите внимание: это не то, что вам следует делать после обновления программного обеспечения.

Не то чтобы вам следовало это делать, но я сбросил настройки OnePlus 9 Pro до заводских настроек, теперь, когда он обновлен до Android 12. Это намного лучше. Это более удобно. https://t.co/b7lXxieJHn Адам Конвей (@AdamConwayIE) 9 декабря 2021 г.

Понятно, что не только у OnePlus была приблизительная версия Android 12. Samsung One UI 4 под управлением Android 12 на этой неделе начал развертываться в Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3, но это действительно так. Как сообщается, довольно глючный. Пользователи сообщили, что телефоны Google Pixel были не совсем чистыми Проблемы со связью Похоже, это вызвано ошибкой в ​​Android 12.

Неясно, когда произойдет обновленное обновление OxygenOS 12 для OnePlus.