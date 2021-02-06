OnePlus 9 Pro может поставляться с камерой Hasselblad

Предстоящий OnePlus 9 Pro, похоже, делает большой шаг вперед в аппаратном обеспечении камеры с появлением предполагаемого прототипа бренда Hasselblad.

Одной из давних жалоб на устройства OnePlus, несомненно, была невысокая производительность камеры. И это несмотря на наличие первоклассных датчиков и довольно функциональных внутренних компонентов. новый Видео от Dave2D Это дало нам возможность быстро взглянуть на другой прототип OnePlus 9 с тем, что, похоже, является отметкой Hasselblad на настройке задней камеры.

Конечно, совместная разработка объективов не всегда является гарантией того, что камера будет соответствовать воспринимаемому шуму. Богатая история Hasselblad как лидера в производстве камер среднего формата означает, что это может быть признаком огромного скачка в качестве для грядущего OnePlus 9 Pro. Вы можете ознакомиться с этим прототипом устройства на видео ниже:

Во время короткого видеоклипа мы рассмотрим установку из четырех камер с круглыми выемками в стиле iPhone, прикрепленными к логотипу Hasselblad и двум другим линзам. На данный момент неясно, из чего состоит установка, но будем надеяться на некоторые серьезные подводные камни на 48-мегапиксельном Sony IMX689 OnePlus 8 Pro.

предыдущий Предлагайте слухи Серия OnePlus 9, вероятно, будет поставляться с объективами, разработанными совместно с Leica, но Hasselblad, похоже, повышает осведомленность перед выпуском о качестве своей будущей основной камеры. Пользовательский интерфейс камеры включает режим «Наклон-сдвиг», который указывает на движущийся объектив для создания фотографий без искажений, которые являются отличительной чертой этого типа фотографии.

Последней компанией по производству смартфонов, сотрудничавшей с Hasselblad, была Motorola с приобретением Moto Z3 Дополнительная функция, которая расширяет возможности системы камер средней четкости. Это не оказалось огромным успехом, но будем надеяться, что это сочетание больше похоже на партнерство Huawei и Leica, чем на команду Moto-Hasselblad.

Другие известные Dave2D демонстрируют изогнутый экран с небольшой разницей в форме рамки для ползунка будильника и кнопки питания. Непонятно, почему так происходит, но, мягко говоря, интересно. Некоторые из странных аспектов прототипа включают раздел «О телефоне» с 11 ГБ оперативной памяти, но без информации о процессоре. Это, вероятно, предотвратит утечку дополнительной информации.

Сможет ли это наконец дать OnePlus 9 камеру, способную конкурировать с лучшими в отрасли? Сообщите нам, что вы думаете об этом предполагаемом партнерстве, в разделе комментариев ниже.

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