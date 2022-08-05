Paramount Global видит устойчивый рост, несмотря на уход России

Paramount сообщила о 19-процентном увеличении выручки во втором квартале на фоне того, что она описала как сильное развитие видеоразвлечений и рост прямого обращения к потребителю.

Компания увеличила свою непосредственную клиентскую базу до 64 миллионов, в том числе удалила 3,9 миллиона российских абонентов после того, как закрыла там свои услуги.

Paramount+, основной оператор потоковой передачи студии, добавил 4,9 млн подписчиков, но потерял 1,2 млн подписчиков в России, а выручка выросла на 120%.

В целом Paramount добавила 5,2 миллиона подписчиков к своим стриминговым предложениям. Тем не менее, потоковые потери компании значительно выросли, а скорректированная OIBDA снизилась на 302 миллиона долларов по сравнению с прошлым годом, что отражает увеличение инвестиций в прямые услуги для потребителей.

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР В то же время среднемесячное количество пользователей Pluto TV выросло почти до 70 миллионов.

В этот период Pluto TV расширился на страны Северной Европы в партнерстве с Viaplay и объявил о новом партнерстве с Corus в Канаде, которое начнется в конце этого года.

Доход от прямых продаж потребителям за три месяца до июня составил 1,2 миллиарда долларов, что на 56% больше, в то время как видеоразвлечения лидируют. Лучший стрелок: Маверикна 126% до $1,4 млрд.

Между тем, доходы от телевидения и СМИ практически не изменились, увеличившись на 1% до 5,26 млрд долларов, в результате чего общий объем продаж достиг 7,8 млрд долларов.

Paramount продолжает наращивать обороты благодаря активам, стратегии и способности конкурировать и побеждать. Президент и генеральный директор Боб Бакиш сказал:

«В основе этого роста лежит столь популярный у нас контент — от культурного феномена и фильма номер один в мире до Лучший стрелок: Маверикна самое популярное шоу в стране, Йеллоустоун. Наша обширная и растущая библиотека ценной интеллектуальной собственности в сочетании с силой наших лучших в своем классе активов гарантирует, что у нас есть хорошие возможности для дальнейшего увеличения стоимости для наших акционеров.