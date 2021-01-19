Parler появился частично при поддержке российской технологической компании Telecom News, ET Telecom.

Parler, популярный среди американских ультраправых веб-сайт и приложение для социальных сетей, частично снова в сети с помощью российской технологической компании.

Парлер исчез из Интернета, когда хостинговое подразделение Amazon и других партнеров бросило его за плохую модерацию после того, как его пользователи призвали к насилию и разместили видео, прославляющие нападение 6 января на здание Капитолия США.

В понедельник веб-сайт Парлера был снова запущен, но только после письма его генерального директора, в котором говорилось, что он работает над восстановлением рабочих мест.

Эксперт по инфраструктуре Рональд Гилметт сообщил Reuters, что используемый IP-адрес принадлежит DDos-Guard, который контролируется двумя россиянами и предоставляет услуги, которые включают защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживании».

Если сайт будет полностью восстановлен, пользователи Parler смогут видеть комментарии и размещать их. Однако большинство пользователей предпочитают все еще заблокированное приложение из официальных магазинов Apple Inc и Google.

Генеральный директор Parler Джон Матце и представители DDoS-Guard не ответили на запросы о комментарии.

В среду Маци сообщил Reuters, что компания ведет переговоры с несколькими поставщиками услуг, но отказался сообщить подробности.

DDoS-Guard работал с другими расистскими, правыми и конспирологическими сайтами, которые массовые убийцы использовали для обмена сообщениями, включая 8kun. Он также поддерживал веб-сайты правительства России.

Гельмитт сказал, что DDoS-Guard перечисляет адрес в Шотландии под названием Cognitive Cloud LP, но он принадлежит двум мужчинам в Ростове-на-Дону, Россия. Кто-то недавно сказал The Guardian, что ему неизвестен весь контент, к которому у компании был доступ.

Критики Парлера заявили, что полагаться на российскую компанию представляет потенциальный риск для безопасности, а также это странный выбор для места, популярного среди самозваных патриотов.

Российская пропаганда вызвала политические разногласия в Соединенных Штатах, поскольку она поддержала уходящего президента США Дональда Трампа и усилила ложные истории о фальсификациях на выборах, но также протестовала против жестокости полиции.

Компания Parler, которая сообщила, что у нее более 12 миллионов пользователей, подала в суд на Amazon в прошлый понедельник после того, как гигант и поставщик облачной электронной коммерции прекратил предоставлять услуги, сославшись на слабую модерацию призывов к насилию.

В понедельник Parler.com связался с интервью Fox News, в котором Матзи сказал, что «уверен», что Парлер вернется в конце января.