Phoenix Mercury отметит Месяц гордости и местное сообщество ЛГБТК +, проведя ночь гордости за свою игру в пятницу против Atlanta Dream.

«Pride — это торжество инклюзивности и заявление о том, что мы ценим как организацию, выступающую за равенство, и мы рады принять у себя Pride Knight в партнерстве с Hornitus, которые разделяют те же ценности», — заявил в своем заявлении президент Mercury Винс Козар.

«Будучи первой профессиональной спортивной командой в Аризоне, которая проведет вечер прайда, пройдет парад прайда в Фениксе или примет участие в фестивалях прайда в Фениксе и Гринвичской арке, мы серьезно относимся к своей роли в обеспечении видимости и представительства исторически маргинализированных сообществ, особенно те, с которыми игроки, персонал и фанаты глубоко связаны».

Шесть организаций ЛГБТК+ из Долины установили стенды на площади в центре следа во время игры, чтобы информировать болельщиков о своей работе и прошлых целях.

Сообщество ONE, Equality Arizona, Phoenix Pride, Aunt Rita’s, one • n • ten и Southwest Center также получат выгоду от онлайн-аукциона, который начинается во время игры и длится неделю.

Меркурий будет продан с аукциона Пара блейзеров Nike BG42 Создано Бритни Грейнер, которая все еще находится в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.

Команда также будет продавать носки Pride с логотипами Mercury и Suns, и все доходы от этих продаж пойдут сообществу LGBTQ+.

Первые 5000 болельщиков, которые посетят игру с сигналом в 19:00, получат флаг Mercury Pride.

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