Pink Floyd выпустили «Hey Hey Rise Up» в поддержку Украины

Согласно заявлению, песню исполнили гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мэйсон, а на клавишных играли басисты Джей Пратт и Нитин Сони.
Гилмор, у которого есть украинский зять и внуки, сказал в заявлении, что он был тронут выступлением Хлевнюк «на площади в Киеве с этой красивой златоглавой церковью и… в тишине города без движения». или фоновый шум из-за войны».
«Это был мощный момент, который заставил меня захотеть сыграть его в музыке», — сказал он.
Pink Floyd заявили, что украинский певец, покинувший свою группу и ушедший в армию, находится в больнице после ранения шрапнелью.
«Мы, как и многие, возмущены и разочарованы этим подлым актом вторжения в мирную и независимую демократическую страну и убийства ее народа от рук одной из великих держав мира», — сказал Гемур.
«Мы хотим выразить нашу поддержку Украине и таким образом показать, что большая часть мира считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимое демократическое государство, которым стала Украина».
Группа заявила, что на обложке сингла изображен подсолнух, национальный цветок Украины, что является «прямой отсылкой» к пожилой женщине, которая предлагала семечки российским солдатам.
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