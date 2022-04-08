Pink Floyd выпустили «Hey Hey Rise Up» в поддержку Украины

Это первая новая музыка группы с 1994 года, и все вырученные средства пойдут в Украинскую гуманитарную помощь, говорится в заявлении.

Согласно заявлению, песню исполнили гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мэйсон, а на клавишных играли басисты Джей Пратт и Нитин Сони.

В песне звучит голос Андрея Хлевнюка из украинской группы Boombox. Группа использовала голос, чтобы спеть Хлевнюка в центре Киева, столицы Украины, где он исполнил «сенсационную украинскую песню протеста, написанную во время Первой мировой войны, к которой весь последний месяц обращались во всем мире в знак протеста против российского вторжения».

Гилмор, у которого есть украинский зять и внуки, сказал в заявлении, что он был тронут выступлением Хлевнюк «на площади в Киеве с этой красивой златоглавой церковью и… в тишине города без движения». или фоновый шум из-за войны».

«Это был мощный момент, который заставил меня захотеть сыграть его в музыке», — сказал он. Pink Floyd заявили, что украинский певец, покинувший свою группу и ушедший в армию, находится в больнице после ранения шрапнелью. «Мы, как и многие, возмущены и разочарованы этим подлым актом вторжения в мирную и независимую демократическую страну и убийства ее народа от рук одной из великих держав мира», — сказал Гемур. «Мы хотим выразить нашу поддержку Украине и таким образом показать, что большая часть мира считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимое демократическое государство, которым стала Украина». Группа заявила, что на обложке сингла изображен подсолнух, национальный цветок Украины, что является «прямой отсылкой» к пожилой женщине, которая предлагала семечки российским солдатам. «Hey Hey Rise Up» — первая оригинальная песня группы за 28 лет. В 2014 году группа выпустила альбом под названием «The Endless River», который был в основном эмбиентной и инструментальной музыкой, основанной на сессиях 1994 года, созданных во время «The Division Bell».