PlayStation State of Play объявлен в феврале 2021 года: как смотреть

Sony Interactive Entertainment объявила сегодня, что в четверг, 25 февраля, выйдет новый выпуск программы Sony State of Play, в котором пообещали познакомиться с предстоящими играми для PlayStation 4 и PlayStation 5. Шоу будет включать в себя анонсы новых игр и обновления названий, показанных в демоверсии Sony PlayStation 5 июня 2020 года.

Игры, показанные во время этой трансляции, включают игры Sony Ratchet & Clank: Rift Apart (Который должен быть в июне), Горизонт запретный западИ Замечательный туризм 7 (Который как раз был отложен до 2022 года), и новые Бог войны. Включает предстоящие сторонние игры из этой трансляции DeathlopeИ GhostWire: ТокиоИ Resident Evil Village, И версия PS5 Grand Theft Auto 5. И мы тоже ждем, как Индия Самолет: Дальний берегИ Кена: Мост духовИ бродить, И Солнечный пепел, Которые все были показаны в июне.

Sony заявила в четверг, что прямая трансляция State of Play продлится около 30 минут. Блог PlayStation. Sony заявила, что выставка не будет посвящена устройствам PlayStation или «бизнес-обновлениям» – скорее, она будет посвящена играм, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Так что не ожидайте увидеть новую гарнитуру PlayStation VR для PS5.

Прямая трансляция Sony начнется в четверг в 17:00 EST / 14:00 PDT на PlayStation’s. Twitch И YouTube Каналы.