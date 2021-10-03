Pokemon Diamond и Pearl Remakes меняют главную особенность оригиналов

Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина Выходит на Nintendo Switch в следующем месяце, и похоже, что новая версия сильно изменит исходную DS: HM были исключены из игры! Официальный аккаунт Pokemon в Твиттере показал, что скрытые движения, такие как Cut и Rock Climb, теперь будут использоваться дикими покемонами, вызванными через Poketch. Это означает, что игрокам не придется отмечать HM для своих покемонов, тратя впустую пространство, которое можно использовать для более мощной атаки. Это небольшое улучшение качества жизни, но большинство фанатов это приветствуют!

«Вы также можете использовать свой Pokétch, чтобы вызывать диких покемонов, чтобы помочь вам добраться до мест, до которых вы не можете добраться самостоятельно! Они будут использовать тонкие движения, такие как Cut, чтобы срубить деревья, преграждающие вам путь, или Rock Climb, чтобы взобраться на крутые скалы, ” Вы читаете твит.

HM были введены в первое поколение игр про покемонов, позволяя игрокам научить покемонов использовать движения, которые открывают области карты. В то время как HM, такие как Surf, также могут быть полезны в бою, такие движения, как Cut и Flash, заняли ценное пространство для передвижения. Каждый покемон может знать только четыре хода, и HM (изначально) не могут быть удалены и заменены. За последние несколько поколений Game Freak в основном избавился от HM, заменив их опциями, которые не занимают место для передачи. Предыдущий покемон меняет форму как Покемон: пошли HM тоже были наводнены, поэтому фанаты должны быть рады увидеть, что это тоже произойдет. Блестящие бриллианты и блестящий жемчуг.

В то время как Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина У него будет так много общего со своим предшественником, что становится все более очевидным, что будет немало изменений. Еще неизвестно, принесут ли эти изменения больше удовольствия, но 19 ноября фанаты смогут убедиться в этом сами. А пока читатели могут ознакомиться с нашим предыдущим обзором игры. Здесь.

Вы счастливы видеть их величества покинутыми? Блестящие бриллианты и блестящий жемчуг? Как вы относитесь к изменениям в оригинальных играх DS? Расскажите нам в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Твиттере по адресу Встраивать твит Чтобы поговорить обо всем, что касается игр!