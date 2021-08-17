Pokémon Unite получает еще одно обновление игры, вот полные примечания к патчу

покемон объединяйся Завтра получит еще одно обновление игры, включающее исправления и настройки.

Этот патч тот самый, который будет содержать файл Новый карманный монстр поддержки, пожалуйста. Есть исправления ошибок, исправления текста, обновления в магазине и изменения состояний и движений покемонов.

Есть даже моды на диких зверей и боевые предметы. Вот полные примечания к патчу с официального сайта игры:

Планируемая дата / время

2021-8-18 в 7:00 UTC применить обновление

Перезапустите приложение на вашем устройстве, чтобы применить обновление.

Детали обновления

Исправление ошибок

Исправления текста

Обновления магазина

В некоторые характеристики и ходы покемонов вносятся изменения, чтобы скорректировать баланс Unite Battles.

Оболочка



рок-призрак:

– Уменьшить седативный эффект.

– Увеличен урон противостоящим покемонам.

скальная гробница:

– Увеличен урон противостоящим покемонам.

Jarschump

Изменилась скорость передвижения.

Снос:

– Увеличен урон противостоящим покемонам.

Драконий рывок:

– Уменьшить седативный эффект.

слобро

просматривать:

– Длительность эффектов на противостоящих покемонах уменьшена.

ошпарить:

Исправление ошибок

– Увеличен урон противостоящим покемонам.

снорлакс

тяжелый мир:

– Уменьшен урон противостоящим покемонам.

блокировать:

– Длительность эффектов на противостоящих покемонах уменьшена.

свободный:

-Move ترقية Обновление

-Unite Move: Power Nap

Упало восстановление HP.

Грениня

дымовая завеса:

– Перейти к более старой версии

Период охлаждения продлен.

сюрикен-вода:

– Уменьшить седативный эффект.

– Увеличен урон противостоящим покемонам.

Двойная команда:

– Уменьшить седативный эффект.

Wiggltuff

Объедините движение: Сольный концерт Starlight

– Исправление ошибок

Сендресс

Первичная атака:

– Исправление ошибок

Алолан Нинеталес

Предупреждение о снегопаде:

– Исправление ошибок

Вуаль Авроры:

– Исправление ошибок

Гардевуар

базовая атака

– Исправление ошибок

Психологический:

– Исправление ошибок

краморант

Торнадо:

– Исправление ошибок

дикий покемон

Авалог

– Отсутствие статистики

Боевые предметы

кнопка извлечения

-статистика снижение

Вратарь

– Повышение статистики

пушистый хвост

– Повышение статистики

X атака

– Повышение статистики

Если вы еще не пробовали эту игру, Обязательно прочтите наш обзор. Вы все еще играете в эту игру примерно через месяц? Оставьте комментарий ниже.