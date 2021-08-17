Pokémon Unite получает еще одно обновление игры, вот полные примечания к патчу

покемон объединяйся Завтра получит еще одно обновление игры, включающее исправления и настройки.
Этот патч тот самый, который будет содержать файл Новый карманный монстр поддержки, пожалуйста. Есть исправления ошибок, исправления текста, обновления в магазине и изменения состояний и движений покемонов.
Есть даже моды на диких зверей и боевые предметы. Вот полные примечания к патчу с официального сайта игры:
Планируемая дата / время
2021-8-18 в 7:00 UTC
применить обновление
Перезапустите приложение на вашем устройстве, чтобы применить обновление.
Детали обновления
В некоторые характеристики и ходы покемонов вносятся изменения, чтобы скорректировать баланс Unite Battles.
Оболочка
рок-призрак:
– Уменьшить седативный эффект.
– Увеличен урон противостоящим покемонам.
скальная гробница:
– Увеличен урон противостоящим покемонам.
Jarschump
Изменилась скорость передвижения.
Снос:
– Увеличен урон противостоящим покемонам.
Драконий рывок:
– Уменьшить седативный эффект.
слобро
просматривать:
– Длительность эффектов на противостоящих покемонах уменьшена.
ошпарить:
Исправление ошибок
– Увеличен урон противостоящим покемонам.
снорлакс
тяжелый мир:
– Уменьшен урон противостоящим покемонам.
блокировать:
– Длительность эффектов на противостоящих покемонах уменьшена.
свободный:
-Move ترقية Обновление
-Unite Move: Power Nap
Упало восстановление HP.
Грениня
дымовая завеса:
– Перейти к более старой версии
Период охлаждения продлен.
сюрикен-вода:
– Уменьшить седативный эффект.
– Увеличен урон противостоящим покемонам.
Двойная команда:
– Уменьшить седативный эффект.
Wiggltuff
Объедините движение: Сольный концерт Starlight
– Исправление ошибок
Сендресс
Первичная атака:
– Исправление ошибок
Алолан Нинеталес
Предупреждение о снегопаде:
– Исправление ошибок
Вуаль Авроры:
– Исправление ошибок
Гардевуар
базовая атака
– Исправление ошибок
Психологический:
– Исправление ошибок
краморант
Торнадо:
– Исправление ошибок
дикий покемон
Авалог
– Отсутствие статистики
Боевые предметы
кнопка извлечения
-статистика снижение
Вратарь
– Повышение статистики
пушистый хвост
– Повышение статистики
X атака
– Повышение статистики
Если вы еще не пробовали эту игру, Обязательно прочтите наш обзор. Вы все еще играете в эту игру примерно через месяц? Оставьте комментарий ниже.