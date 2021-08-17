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Pokémon Unite получает еще одно обновление игры, вот полные примечания к патчу

17 августа, 2021
Artem Sokolov

покемон объединяйся Завтра получит еще одно обновление игры, включающее исправления и настройки.

Этот патч тот самый, который будет содержать файл Новый карманный монстр поддержки, пожалуйста. Есть исправления ошибок, исправления текста, обновления в магазине и изменения состояний и движений покемонов.

Есть даже моды на диких зверей и боевые предметы. Вот полные примечания к патчу с официального сайта игры:

Планируемая дата / время
2021-8-18 в 7:00 UTC

применить обновление
Перезапустите приложение на вашем устройстве, чтобы применить обновление.

Детали обновления

  • Исправление ошибок
  • Исправления текста
  • Обновления магазина

    • В некоторые характеристики и ходы покемонов вносятся изменения, чтобы скорректировать баланс Unite Battles.

    Оболочка


    рок-призрак:
    – Уменьшить седативный эффект.
    – Увеличен урон противостоящим покемонам.

    скальная гробница:
    – Увеличен урон противостоящим покемонам.

    Jarschump

    Изменилась скорость передвижения.

    Снос:
    – Увеличен урон противостоящим покемонам.

    Драконий рывок:
    – Уменьшить седативный эффект.

    слобро

    просматривать:
    – Длительность эффектов на противостоящих покемонах уменьшена.

    ошпарить:
    Исправление ошибок
    – Увеличен урон противостоящим покемонам.

    снорлакс

    тяжелый мир:
    – Уменьшен урон противостоящим покемонам.

    блокировать:
    – Длительность эффектов на противостоящих покемонах уменьшена.

    свободный:
    -Move ترقية Обновление

    -Unite Move: Power Nap
    Упало восстановление HP.

    Грениня

    дымовая завеса:
    – Перейти к более старой версии
    Период охлаждения продлен.

    сюрикен-вода:
    – Уменьшить седативный эффект.
    – Увеличен урон противостоящим покемонам.

    Двойная команда:
    – Уменьшить седативный эффект.

    Wiggltuff

    Объедините движение: Сольный концерт Starlight
    – Исправление ошибок

    Сендресс

    Первичная атака:
    – Исправление ошибок

    Алолан Нинеталес

    Предупреждение о снегопаде:
    – Исправление ошибок

    Вуаль Авроры:
    – Исправление ошибок

    Гардевуар

    базовая атака
    – Исправление ошибок

    Психологический:
    – Исправление ошибок

    краморант

    Торнадо:
    – Исправление ошибок

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    дикий покемон
    Авалог
    – Отсутствие статистики

    Боевые предметы
    кнопка извлечения
    -статистика снижение

    Вратарь
    – Повышение статистики

    пушистый хвост
    – Повышение статистики

    X атака
    – Повышение статистики

    Если вы еще не пробовали эту игру, Обязательно прочтите наш обзор. Вы все еще играете в эту игру примерно через месяц? Оставьте комментарий ниже.

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