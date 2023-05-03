PS5 Pro готов на 100%, говорится в достоверном отчете

Новости о готовящемся аппаратном обеспечении PlayStation просачиваются уже некоторое время, и надежный Том Хендерсон отмечает, что у Sony есть несколько проектов в разработке. Перспектива PS5 Pro (запуск в следующем году, не меньше) кажется нам самой захватывающей, хотя сторонники PlayStation, похоже, разделились по этому вопросу.

Похоже, мы лучше привыкнем к этой мысли, поскольку Хендерсон (пока Приверженность широкому графику выпуска), чего бы вы не сделали из-за одного источника. Учитывая его проверенный послужной список и недвусмысленные формулировки, такие как «Insider Gaming может со 100% уверенностью сообщить, что PlayStation 5 Pro в настоящее время находится в разработке», мы на всякий случай считаем наши лишние копейки.

Хотя подробности остаются относительно скудными, Insider Gaming ожидает выпуска PS5 Pro в четвертом квартале 2024 года. разработчики получат их к концу года.

Уже убедились, или вам нужны более существенные доказательства? Можем ли мы услышать официальное подтверждение на предстоящей, по слухам, столь же загадочной майской выставке PlayStation Showcase? Смело мечтайте в разделе комментариев ниже.