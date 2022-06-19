PS5 Slim высотой всего 2 см был сделан ютубером.

участие в толкнуть коробку на меня

Мы все знаем, что PS5 — это своего рода зверь с точки зрения размера — любите вы ее или ненавидите, консоль неприятна, верно? Данный Постоянный дефицит полупроводниковВероятно, пройдет несколько лет, прежде чем мы получим PS5 Slim, так что он трудолюбивый человек. YouTube Он взял на себя эту задачу. Это на самом деле развлекательное и смотрибельное видео — например, там много понятной информации о дизайне оригинального железа Sony.

Цель DIY Perks — уменьшить всю конструкцию до 2 см в высоту, что кажется невозможным, если у вас есть PS5. Он делает это, лишая его большей части всего охлаждения и строя новую систему водоснабжения, которую затем копает, пока не достигнет гигантского силового блока, который должен оставаться вне поля зрения. Так что это в некотором роде обман, потому что фактически делает систему Больше Если учесть болельщиков и мощность, то можно уважать и усилия.

Очевидно, что когда Sony сделает настоящую PS5 Slim, это уменьшит общее энергопотребление устройства, что позволит сократить количество охлаждающих компонентов. Но учитывая, что DIY Perks работает с оригинальным оборудованием, мы нашли эти часы забавными. Вы надеетесь на меньшую PS5 в будущем? Понизьте свою систему в разделе комментариев ниже.