Rockstar заменяет флаг Конфедерации для GTA Trilogy в Remaster

Томми встречает Фила ближе к концу Grand Theft Auto Vice City. Скриншот : Rockstar Games / Фильмы EJrM / Котаку

благодетель Grand Theft Auto: Трилогия Похоже, он оставляет флаг Конфедерации позади По последнему трейлеру. Кадры были обнародованы на прошлой неделе, и они дают краткое представление о торговце оружием Филом Кэссиди, но на этот раз без символа Южного рабства на его рубашке.

Кэссиди, часто GT Персонаж, который в новом трейлере появляется только на долю секунды, Но это 0:34 Вы можете ясно видеть, как он одет в черную рубашку с черепом спереди вместо своего обычного флага Конфедерации. Неясно, означает ли это, что все изображения флагов Конфедерации были удалены из Transformers, хотя маловероятно, что Rockstar Games внесет это изменение только для трейлера.

Фил Кэссиди в оригинальной версии GTA: Vice City (слева) по сравнению с тем, как это выглядит в Remaster (справа). Скриншот : Rockstar / Kotaku

Студия не сразу ответила на запрос о комментарии.

Кэссиди, одержимый оружием и пьяный, появляется в GTA IIIА также ПреисподняяА также Истории Города Свободы, А также Истории Вайс-Сити. порок город Однако именно здесь он занимает видное место, и это единственная игра, в которую он играет. Он носит флаг Конфедерации на своей одежде.. В ходе игры Кэссиди теряет руку, когда одна из его языковых бомб случайно взрывается, и обычно это попытка оскорбить идиота, так что это не совсем одобрение кода.

G / O Media может получить комиссию

Флаг Конфедерации, давний символ южных штатов, которые спровоцировали кровавую гражданскую войну в защиту рабства, недавно стал объектом пристального внимания, поскольку все больше и больше белых людей осознают масштабы его расизма. Яблоко Удалите игры, которые вы отметили Из App Store в 2015 году. Только в прошлом году Twitch Запретить флаг Конфедерации от появления где-либо на его потоковой платформе.

Студии также все чаще удаляют другой оскорбительный контент из игр перед их выпуском. Только в этом месяце Capcom Удалите непристойные комментарии и анекдоты Из новой версии VR Обитель зла 4Хотя оригинальная версия игры по-прежнему доступна в Steam. В случае Rockstar GTA IIIА также Преисподняя, А также Сан-Андреас она была снято с продажи до ТройнойОн прибудет 11 ноября.