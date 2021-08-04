Rolls-Royce планирует продать ITP Aero компаниям Bain и Sener за 1,9 млрд долларов – отчет

МАДРИД / ЛОНДОН (Рейтер) – Rolls-Royce (RR.L) готовится продать свое испанское подразделение ITP Aero американской частной инвестиционной компании Bain Capital и испанской Sener Group за 1,6 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов). Испанская газета сообщила о сделке, которая укрепит финансы британской компании.

Производитель двигателей Rolls-Royce хочет продать активы на 2 миллиарда фунтов (2,8 миллиарда долларов), чтобы помочь восстановить свой баланс после того, как пандемия вынудила его взять на себя новый огромный долг. ITP – самый крупный актив в блоке.

Ценник в 1,6 миллиарда евро превзойдет 1,5 миллиарда, о которых сообщает ITP, производитель лопаток турбин, который останется поставщиком Rolls-Royce после сделки.

Испанская газета Expansion сообщила в среду о продаже ИТП со ссылкой на финансовые источники.

Если сделка состоится, это обнадежит акционеров, желающих увидеть, как программа продажи активов, начатая почти год назад, будет продвигаться вперед после незначительных продаж.

«Мы уже видим риск того, что Rolls упадет ниже своей целевой доходности при продаже, и мы полагаем, что это может стать растущей проблемой для инвесторов», – написали аналитики Bank of America в заключительной записке.

Расширение говорит о том, что и испанское правительство, и власти в регионе Басков, где базируется ITP Aero, выглядят благоприятными для продажи Bain и SINNER.

Sky News ранее сообщал, что конкурирующая испанская космическая группа Aciturri планирует собственное размещение, а также сообщалось о финансовых покупателях KKR и TowerBrook Capital.

Rolls-Royce и Bain Capital от комментариев отказались. Связаться с Сенером для получения комментариев не удалось.

Ранее в среду Rolls-Royce согласился продать свое гораздо меньшее норвежское подразделение Bergen новому покупателю, через пять месяцев после того, как сделка с российской компанией была заблокирована норвежскими властями.

Акции британской группы, которая должна опубликовать результаты за первое полугодие в четверг, выросли на 1,6% до 104,7 пенса в конце торгов. Прочитайте больше

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(обложка Натана Аллена и Сары Янг Редактирование) Эллисон Уильямс и Марк Поттер

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