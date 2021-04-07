RTL Today – В России жива легенда космонавта Гагарина

Спустя шестьдесят лет после того, как он стал первым человеком, побывавшим в космосе, сегодня в России больше всего восхищаются персонажами, чем советский космонавт Юрий Гагарин.

Его улыбающееся лицо украшает фрески по всей стране. Он стоит, расставив руки по бокам, как будто приближается к космосу, на базе на высоте 42,5 метра (140 футов) над оживленным движением по улице Ленинского в Москве. Это даже излюбленный предмет татуировок.

Советский Союз, может, и закончился, и дни славы России в космосе остались позади, но легенда о Гагарине остается, символом успеха России и – для Кремля, стремящимся вселить патриотический пыл – важным источником национальной гордости. .

«Это персонаж, который внушает абсолютный консенсус, объединяющий страну, – говорит биограф Гагарина Лев Данилкин.

«Это очень редкий случай, когда большинство населения единодушно».

В годовщину исторического полета Гагарина 12 апреля 1961 года, который ежегодно отмечается в России как День космонавта, по всей стране россияне всех возрастов возлагают цветы к памятникам за свои достижения.

Его непреходящее обаяние исходит не только из истории его восхождения от скромного происхождения до космонавта, или даже из секрета его смерти.

Историк Александр Железняков говорит, что Гагарин был персонажем, который подпитывал воображение.

«Мы превратились из простого биологического вида в такой, который может представить себе целую вселенную за пределами Земли».

Скромное начало

Сын плотника и молочного фермера, жившего во время нацистской оккупации, Гагарин тренировался как работяга, прежде чем стать военным летчиком, а затем, в возрасте 27 лет, он провел 108 минут в космосе, когда его космический корабль Восток совершил один виток вокруг. Земля.

Его хвалят за мужество и профессионализм, он является воплощением идеалистического советского человека, но его легенда также проникнута историями о товариществе, отваге и любви к его двум дочерям и жене Валентине Гагариной.

Давний секрет, Гагарин написал жене трогательное прощальное письмо в случае его смерти во время командировки.

Он написал: «Если что-то пойдет не так, я прошу тебя – особенно тебя – Валюшу, не умирать от горя. Такова жизнь», – написал он миниатюрным словом Валентина.

В интервью AFP в 2011 году космонавт Борис Волинов вызвал человека, который, несмотря на привилегии советской элиты, часами разговаривал по телефону, чтобы купить лекарства или место в больнице для своих менее обеспеченных друзей.

По возвращении на Землю Гагарин оказывается в центре пропагандистской кампании за превосходство советской модели.

Биограф Данилкин говорит, что власти использовали Гагарина в качестве примера для остального мира, а также чтобы убедить советских граждан, пострадавших от подавления Второй мировой войны и сталинской эпохи, что «жертвы предыдущих десятилетий не были напрасными. . “

Он сказал, что президент Владимир Путин использовал это наследие, чтобы укрепить свою власть и закрепить советские победы, чтобы заручиться поддержкой своего 20-летнего правления.

«Нынешняя власть систематически вписывается в популярные секты: сначала победа во Второй мировой войне, потом покорение космоса», – говорит Данилкин.

Трагический герой

Как и все великие русские герои, Гагарин – трагический персонаж.

Его смерть во время тренировочной поездки в 1968 году в возрасте 34 лет остается загадкой, поскольку власти так и не опубликовали полный отчет о расследовании причин аварии.

Частичные записи указывают на то, что его истребитель МиГ-15 столкнулся с метеозондом, но в отсутствие прозрачности существует множество альтернативных теорий.

Кто-то говорит, что Гагарин был пьян за штурвалом; Другое, что его устранил Кремль, опасавшийся его популярности.

По прошествии более 40 лет многие россияне так и не смирились с его смертью.

«Как мог великий космонавт, такой милый молодой человек умереть так внезапно?» Говорит историк Железняков.

«Люди все еще пытаются преодолеть это».