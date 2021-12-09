Sabre Interactive, специализирующаяся на портах для Switch, собирается представить несколько новых игр.

Мы очень близки к показу Game Awards этого года, и многие разработчики и издатели дразнят свою собственную рекламу.

К этому уже длинному списку присоединяется Sabre Interactive, специалист по портам для Nintendo Switch, известная своей работой над такими играми, как Ведьмак 3 и недавно мировая война z на гибридной платформе. Согласно официальному PR, он расскажет о «пяти предстоящих играх» позже на этой неделе, которые будут объявлены на The Game Awards и Twitch Winter Gathering.

Так чего же нам ожидать? Будет представлена ​​реклама и трейлер новой игры от Sabre Interactive и Focus Entertainment, а еще три игры Sabre получат трейлеры «мировая премьера» во время «Sabre Showcase» компании. Трансляция зимнего бильярда на Twitch 10 декабря.

И последнее, но не менее важное: также состоится «эксклюзивный чат» между популярной звездой «Зловещих мертвецов» Брюсом Кэмпбеллом и ведущим Game Awards Джеффом Кейли для продвижения предстоящего релиза. Зловещие мертвецы: Игра. еще в августе, Evil Dead отложили до следующего года.

Вы с нетерпением ждете Evil Dead? Какие еще игры от Sabre вы бы хотели увидеть? Оставьте комментарий ниже.