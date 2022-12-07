Samsung Galaxy A53 5G получает обновление Android 13 в США

В прошлом месяце Samsung Выпущено обновление Android 13 для Galaxy A53 5GНо модернизация ограничивалась европейскими и азиатскими странами. Сегодня южнокорейская компания выпустила обновление Android 13 для версии Galaxy A53 5G, привязанной к оператору связи, в США.

стабильный Обновление Android 13 Для несущей версии Галактика А53 5G Это идет с версией прошивки A536USQU4BVK3 В Соединенных Штатах. Прямо сейчас обновление доступно в сети Comcast, и мы ожидаем, что другие операторы выпустят обновление в ближайшие несколько дней. Вскоре Samsung может выпустить обновление для разблокированной версии Galaxy A53 5G.

Если вы являетесь пользователем Galaxy A53 5G в Индии с версией, заблокированной оператором связи, вы можете загрузить новое обновление, перейдя на настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Вы тоже можете Загрузите файл с новой прошивкой из нашей базы прошивок и прошить вручную.

Что нового в обновлении Android 13 для Galaxy A53 5G?

Новое обновление приносит Один пользовательский интерфейс 5.0 и Патч безопасности за ноябрь 2022 г. на смартфоне. Новое программное обеспечение имеет слегка обновленный дизайн пользовательского интерфейса с улучшенной цветовой палитрой, улучшенными виджетами, сложенными виджетами и улучшенными эффектами прозрачности в области уведомлений. Samsung также улучшил плавность анимации и переходов.

Samsung Он улучшил все стандартные приложения, включая Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard и Samsung Messages. В приложении «Настройки» теперь есть новый раздел «Подключенные устройства», в котором отображаются все подключенные устройства и функции. Функции безопасности и конфиденциальности объединены в одном разделе.

Samsung добавила функцию OCR, которая позволяет пользователям извлекать текст из фотографий и трансляций с камер в реальном времени. Эта функция доступна в приложениях «Камера», «Галерея» и «Клавиатура». Встроенные фото- и видеоредакторы получили массу новых возможностей. Экран блокировки теперь имеет больше функций настройки с помощью длительного нажатия.

Другие функции включают в себя новые обои, отдельный фон вызова для каждого контакта, дополнительные параметры для Bixby и Bixby Routines (теперь они переименованы в Modes & Routines), интеллектуальный инструмент предложений, мультитач-жесты для одновременного открытия режима многозадачности и поддержку динамические иконки.