Shell удвоила прибыль от торговли нефтью в 2020 году до 2,6 миллиарда долларов, Energy News, ET EnergyWorld

Лондон: прибыль Royal Dutch Shell от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами в 2020 году удвоилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,6 миллиарда долларов, что помогло компенсировать резкое падение спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Операции Shell по торговле нефтью, известные внутри компании как торговля и снабжение, составили 43% от общей прибыли подразделения нефтепродуктов в размере 5,995 млрд долларов в 2020 году. Общая торговая прибыль составила 1,3 млрд долларов в 2019 году, согласно годовому отчету Shell, опубликованному в четверг.

Необычно большой вклад от торговли помог Shell пережить один из самых трудных лет в истории отрасли, когда во время пандемии потребление энергии резко упало.

В годовом отчете говорится, что Shell, крупнейшая в мире торговая энергетическая компания, в прошлом году продемонстрировала снижение продаж нефти на 28%, в среднем до 4,71 миллиона баррелей в день.

Его прибыль в 2020 году самая низкая за последние два десятилетия.

Показатели оборота нефти Shell не включают природный газ, сжиженный природный газ, энергию и возобновляемые источники энергии. Shell – крупнейшая в мире компания по торговле СПГ.

Копия внутренней презентации BP, которую рассмотрено Рейтер, показала, что торговое подразделение компании-конкурента BP заработало в 2020 году на торговле нефтью и газом почти 4 миллиарда долларов, что примерно эквивалентно рекордной коммерческой прибыли компании за 2019 год.

Компании могут получать большую прибыль даже в периоды низкого спроса на товары, храня такие продукты, как нефть, на берегу или в море. Ее обширные операции по переработке, торговле и розничной торговле также позволяют Shell извлекать выгоду из краткосрочных изменений спроса и предложения во всем мире.

Аналитик Bernstein Освальд Клинт сказал в записке, что сильные бизнес-результаты BP и Shell показывают, что существует реальная ценность, которая будет двигаться в сторону возобновляемых источников энергии по мере того, как компании уходят от нефти и газа.