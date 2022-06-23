Sonic 3 Creator подтверждает музыку Майкла Джексона

Какой способ сообщить новости, а? в Твиттере, Еж Соник Создатель контента Юдзи Нака сказал вслух тихую часть: Майкл Джексон определенно идеально написал музыку для Sega Genesis 1994 года. Ежик Соник 3. К сожалению, Нака далее подчеркнул, что этот давний миф — хороший миф с горько-сладким открытием: треки, над которыми работал король поп-музыки, были заменены в только что выпущенной версии. Соник Истоки ремастеринг Из Соник 3. Да, это проблема.

Всегда было «предполагается» и «предполагается», что покойный поп-музыкант был вовлечен в Соник 3. В конце концов, у Джексона были тесные отношения с Sega, и он одалживал свои таланты таким играм, как Майкл Джексон на Луне Победите подъем и ритм-игру Космический канал 5. Судя по всему, Джексона наняли во время Соник 3Он разрабатывал его для сочинения музыки, но, видимо, ушел из проекта на волне 1993 г. Обвинения в жестоком обращении с детьми С тех пор он не поддерживается. Конечно, Джексон Композитор и музыкальный руководитель Брэд Боксер разлил чай в 2009 году., заявив, что вероятная причина, по которой Джексон не принял ее, заключалась в том, что он «не был доволен выходным звуком, исходящим из консоли». Но теперь у нас есть еще одна строка под утверждением из Мой голос сам творец. Вы не можете получить более острый разрез, чем этот.

«Делать Происхождение Соника Соник 3 — спросил Нака в своем твите 23 июня. Затем он ответил на этот вопрос, сказав: «Боже мой, музыка Соник 3 Он изменился, несмотря на то, что Sega Official использовала музыку Майкла Джексона».

Итак, какие пути были заменены Соник ИстокиОбновленный набор Sega с первые четыре Мой голос Учебный планИ чем их заменили? 21 июня GameXplain опубликовал отличное видео, в котором все это подробно описано, но TLDR — это музыка для трех областей игры — Carnival Night, Ice Cap и Launch Base — которые совершенно разные по своей сути. Соник Истоки» Соник 3. Вместо причудливых ритмичных фрагментов, которые Джексон явно нашел в оригинале, в этом ремастере мы получаем ремиксы на песни, использованные в прототипе игры. Тот же самый прототип, который стал портом для ПК 1997 года соник 3 и наклз. Дело не в том, что они плохие. В основном это звучит как лифтовая музыка.

Когда комментарий был получен через личные сообщения в Твиттере, Нака отправил Котаку Твит ниже, в котором говорится: «К сожалению, музыка Соник 3 Он был изменен».

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Smart TV использует функцию под названием Real Depth Enhancer, которая может увеличивать контрастность элементов на переднем плане так же, как человеческий глаз обрабатывает глубину, делая просматриваемый контент более насыщенным, чем когда-либо.

Котаку Обратился в Sega за комментарием.

Вот, пожалуйста. Майкл Джексон написал музыку для Соник 3. Это позор, потому что треки, написанные Джексоном, — это не только танцевальные мелодии, которыми он прославился, но и их абсолютная энергия также соответствует бешеному темпу игры. Но также понятно, что Sega может не захотеть ассоциировать игру с таким наивным музыкантом, особенно в свете 2019 года. Покидая Неверленд документальный.