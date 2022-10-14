Sonic Frontiers ‘Бой и улучшения. Трейлер

Сега Вышел новый трейлер к вокальные границы Введите боевые улучшения.

Получите последние подробности ниже.

вокальные границы Предлагает свежий взгляд на работа—заговор И типы платформ, сочетающие скорость пузырей и пожаротушение.

Дерево навыков и улучшения

Впервые у Соника появилось дерево навыков, заполненное новыми, захватывающими и мощными способностями для изучения.

Чтобы разблокировать новые навыки, вам нужно будет собрать достаточное количество навыков у поверженных врагов и бьющихся предметов на островах.

У Соника также есть стандартный набор движений, включая Homing Attack, Drop Dash и Stomp в начале игры. Хотя эти движения эффективны против обычных врагов, вам нужно повышать уровень и открывать новые навыки, если вы хотите сразиться с более крупными и сильными врагами, ожидающими вас на островах Звездопада.

Естественный враг на острове Кронос — ничто по сравнению с врагами на более поздних островах, поэтому не забудьте собрать красные семена силы и синие семена защиты, чтобы повысить свои характеристики и дать себе шанс в бою.

комбо и способности

По мере прохождения игры и повышения уровня Соника растут и ваши враги. Выполнение комбо — хороший способ получить преимущество во время битвы, особенно в сочетании с новым навыком под названием «Призрачный рывок».

Счетчик комбо Соника заполняется после последовательных атак врагов. Как только счетчик комбо достигает максимума, активируется Phantom Rush, и ваша сила атаки будет увеличиваться до тех пор, пока счетчик не достигнет нуля.

Чтобы нанести огромный урон короткой очередью, используйте Звуковой удар — дальнобойный, высокоскоростной удар, который обрушивает на врага ударные волны.

Еще один способ нанести большой урон врагам — «Дикий рывок» — яркая зигзагообразная атака, заставляющая вас поражать цель с большой силой. Это быстрый и элегантный способ сильно поразить своих врагов, избегая встречного огня.

Силоп

Конкретные враги в вокальные границы Имейте щит или барьер, который защитит их. Сломайте их щит Цилупом и нанесите как можно больше урона, прежде чем он вернется.

Если ваш противник получает удар, просто используйте способность Цилуп на земле, чтобы собрать больше колец и вернуться в бой.

опекуны

Во время боя вам нужно будет изучить своих противников и выбрать наилучшую стратегию борьбы с ними.

Столкновения со Стражами потребуют большего, чем просто использование направленной атаки. Многие из них подталкивают вас к использованию их уникальной боевой механики, прежде чем вы достигнете своего слабого места.

Как только у вас появится шанс, вы сможете получить все навыки, которые вы разблокировали, из дерева навыков.

Экспериментируя с новыми способностями и обнаруживая слабости каждого врага, вы сможете легко их победить.

Барри

Используйте движения ваших врагов против них, используя парирование во время боя.

Визуальный сигнал позволяет узнать, когда враг собирается атаковать. Если вы среагируете достаточно быстро, вы сможете увернуться от них и продолжить контратаку.

Используя все эти навыки и многое другое, вы сможете стать самой могущественной силой на передовой. Освойте свой стиль боя и научите своих врагов не связываться с Ежиком Соником!