Sony анонсировала новую линейку PlayStation Plus

PlayStation недавно объявила об интеграции своего ежемесячного доступа к многопользовательским онлайн-играм через свой облачный потоковый сервис и сервис на основе подписки PlayStation Now в уникальный сервис PlayStation Plus. За 18 долларов в месяц или 120 долларов в год самый высокий уровень обслуживания дает подписчикам доступ к бесплатным играм, включая игры для PlayStation 4 и 5, а также к классическим играм. Это позволяет PlayStation предлагать некоторые из своих игр для PlayStation 2 с ремастерами для PlayStation 4, например серию Jak and Daxter для платформ Naughty Dog.