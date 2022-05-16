Sony анонсировала новую линейку PlayStation Plus

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Playstation анонсирована в понедельник Первая партия игр доступна подписчикам Из своего предстоящего онлайн-сервиса, который был обновлен. Несмотря на то, что есть много возможностей для улучшения, это многообещающее начало для службы. PlayStation недавно объявила об интеграции своего ежемесячного доступа к многопользовательским онлайн-играм через свой облачный потоковый сервис и сервис на основе подписки PlayStation Now в уникальный сервис PlayStation Plus. За 18 долларов в месяц или 120 долларов в год самый высокий уровень обслуживания дает подписчикам доступ к бесплатным играм, включая игры для PlayStation 4 и 5, а также к классическим играм. Это позволяет PlayStation предлагать некоторые из своих игр для PlayStation 2 с ремастерами для PlayStation 4, например серию Jak and Daxter для платформ Naughty Dog.

Услуга, состоящая в общей сложности из трех уровней, начнет периодическое региональное развертывание на следующей неделе и появится в Северной и Южной Америке 13 июня. Самый низкий уровень, PlayStation Plus Essential, обойдется вам в 10 долларов в месяц или 60 долларов в год и даст вам базовый доступ к онлайн-играм, облачному хранилищу для сохраненных игр и мини-курсу загружаемых игр каждый месяц. Средний уровень, PlayStation Plus Extra, стоит 15 долларов в месяц или 100 долларов в год за те же привилегии, что и базовый уровень, а также доступ к каталогу Sony, содержащему сотни загружаемых игр для PS4 и PS5. Самый дорогой уровень, упомянутый выше, PlayStation Plus Premium, включает в себя все вышеперечисленное, а также библиотеку старых игр из предыдущих поколений консолей и потоковой передачи в облаке.

Возможность приобрести некоторые из оригинальных игр для PlayStation и PlayStation Portable, появившихся на PlayStation Plus, стала еще одним неожиданным, но долгожданным объявлением. Раньше было неизвестно, будут ли какие-либо классические игры доступны для тех, у кого нет подписки, через онлайн-магазин Sony, а теперь мы знаем, что доступ к некоторым из этих старых игр не будет ограничен платной подпиской. Игрокам, у которых уже есть цифровые версии некоторых игр для PlayStation 1 и PlayStation Portable, не нужно будет совершать отдельную покупку или оформлять подписку PlayStation Plus, чтобы играть в них на PS4 и PS5. Однако любой, кто не подпишется на тарифный план PlayStation Plus, не сможет получить доступ к сетевым функциям большинства игр.

В этом первоначальном анонсе отсутствуют несколько старых игр для PlayStation, например, серия Sly Cooper от Sucker Punch Productions. Но PlayStation пообещала предоставить на сервисе более 700 игр. Объявление в понедельник включает в себя более 100 игр, и еще больше обещают с сервисными обновлениями. Неизвестно, будут ли доступны все 700 или около того игр одновременно, поскольку известно, что службы онлайн-подписки меняют контент. Но он по-прежнему обещает еще много титулов.

Однако, будучи устойчивым к предложениям от сторонних производителей, линейка по-прежнему набирает силу. Вся серия Uncharted будет доступна через устаревшую коллекцию PlayStation 4, которая включает в себя высококачественные редакторы для трилогии PlayStation 3, а также игры для PS4.

«Siphon Filter» от Bend Studio, военный экшн, который был ранним прототипом шутеров от третьего лица, возвращается, приветствуя 21 век. «Прыжок Флэш!» Еще одно предложение — это оригинальное название для запуска PlayStation и один из пионеров 3D-платформ наряду с самым влиятельным «Super Mario 64» от Nintendo. Игра также является известным личным фаворитом главы Sony PlayStation Джима Райана. READ Раскрыта пьеса Мейтенкуна из The King of Fighters 15

Многие классические игры для PlayStation 3 будут доступны, но только через облачные трансляции. Тем не менее, приятно видеть в списке печально известные игры о супергероях, а также «Ico», еще один влиятельный 3D-платформер, эксклюзивный для Sony, который вдохновил режиссера «Elden Ring» Хидэтаку Миядзаки продолжить карьеру в разработке видеоигр.

Вся трилогия «Будущее» наконец ускользает от Ratchet & Clank. Обливион PlayStation 3правда, опять же, только облачным потоком.

Предложения для PS4 тоже не вялые: популярная серия Gravity Rush доступна с портативной системы PlayStation Vita через аппаратное обеспечение, улучшенное для PS4. Будут доступны две хитовые игры про Человека-паука, а также последний релиз режиссера «Призрак Цусимы», который все еще Один из лучших опытов на PS5.

Эксклюзивные собственные предложения поддерживаются также щедрой помощью сторонних предложений, в том числе многих от издателя Ubisoft. Это включает в себя последнюю песню о монстрах «Assassin’s Creed Valhalla», а также «Far Cry 3». Переработанный. Его возглавила одна из самых популярных игр для консолей последнего поколения: ковбойский вестерн Rockstar Red Dead Redemption 2.

Sony по-прежнему не может предлагать игры для PlayStation 3 для скачивания. Да, довольно грустно, что эмоционально заряженная Crisis Core: Final Fantasy VII все еще застряла в PlayStation Portable. А некоторые из старых шоу PlayStation Plus предсказуемы и шаблонны. Классический файтинг «Tekken 2» великолепен, но трехмерный боевой опыт «Tekken 3» стал жемчужиной в форме короны на первой PlayStation, и его нигде не видно (по крайней мере, на данный момент). Но для старых поклонников PlayStation также удивительно видеть в меню старую игру «Hot Shots Golf», напоминание о том, что эксклюзивы для PlayStation имеют долгую историю разнообразных впечатлений, выходящих за рамки масштабных комбо-игр и больших бюджетов, которыми славится компания. для сегодняшнего производства. READ Синий экран смерти Microsoft стал черным в Windows 11

С более чем 100 играми это гораздо большее предложение, чем Xbox Game Pass с момента его создания в 2017 году. В настоящее время Xbox Game Pass предлагает подписчикам более 300 игр. Большая часть ценности сервиса обусловлена ​​сильной поддержкой Microsoft обратной совместимости, даже для сторонних игр.

Несмотря на щедрость Game Pass, его предложения показывают, насколько долговечными и Постоянная проблема с брендингом Xbox: Относительно небольшой список эксклюзивов за всю его историю. Большинство его эксклюзивов поддерживаются только серией Halo, Gears of War и Forza. Тем временем у PlayStation есть Bloodborne и Demon’s Souls от From Software вместе со всей ее коллекцией Uncharted, игры про Человека-паука, пожалуй, лучшая самурайская игра всех времен в «Цусиме» и многие другие.