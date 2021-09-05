Sony предлагает Horizon Forbidden West PS4 бесплатно для обновления PS5 после критики

Sony теперь планирует предоставить бесплатные Запретный горизонт на запад Обновление с PS4 до PS5. Трансформация последовала за широкой критикой после того, как Компания объявила Пути обновления для Запретный горизонт на запад Плееры PS4, однако Подлинное бесплатное обновление Promise к версии PS5.

«Совершенно очевидно, что предложения, которые мы подтвердили при открытии предварительного заказа, не достигли цели», – сказал он. Джим Райан признается, Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment. «Хотя серьезное воздействие эпидемии было отодвинуто запретный запад За пределами окна запуска, которое мы изначально предполагали, мы будем придерживаться нашего предложения: игроки, которые покупают Запретный горизонт на запад На PlayStation 4 вы сможете бесплатно перейти на версию для PlayStation 5. “

Изначально Sony планировала заставить игроков PS4 Запретный горизонт на запад Купите Digital Deluxe Edition за 79,99 долларов, коллекционное издание за 199,99 долларов или Regalla Edition за 259,99 долларов, чтобы получить доступ к версиям PS4 и PS5. запретный запад.

Sony также предлагает вариант цифрового обновления за 10 долларов как для цифровой, так и для физической версии эксклюзивных кроссоверных игр для PlayStation. Это означает следующее Бог войныА также Gran Turismo 7А для других игр Sony первого поколения будет возможность цифрового обновления за 10 долларов для игроков PS4, желающих перейти на версию игр для PS5.