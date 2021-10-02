Sony представила бесплатные пробные версии игр для PlayStation 5

Sony Введены бесплатные пробные версии игр для PlayStation 5.

В электронном письме, отправленном пользователям PS5 в пятницу, владелец платформы объявил, что смертельная нить: Вырезать моих режиссеров и Сэкбой: Большое приключение Теперь его можно скачать бесплатно и играть в течение нескольких часов.

Игровые возможности доступны через Игровая приставка Магазин до 28 октября, и ограничение по времени начинается, когда игроки начинают скачивать, поэтому те, у кого более быстрое соединение, смогут проводить больше времени с играми, чем другие.

Death Stranding: Cut the Режиссеры В него можно играть шесть часов и Сэкбой: Большое приключение Согласно маркетингу Sony, они могут работать в течение пяти часов.

Пробные версии применимы только к версиям игр для PS5, и любой контент, приобретенный в течение бесплатного периода, можно будет использовать только по истечении срока, если пользователи купят полную игру.

Недавние патенты предполагают, что Sony может быть Планируется добавить игры для PlayStation 5 в потоковую службу PlayStation Now, что может обеспечить геймерам более удобный способ играть в игры в будущем.

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В патент На нем показано, как Sony планирует объединить несколько высокоскоростных жестких дисков NVMe и хранить на них одну и ту же информацию с целью доставки данных с высокой скоростью на устройство клиента.

В описании конкретно используются игры в качестве примера и объясняется, как информация может быть отправлена ​​пользователю с нескольких разных жестких дисков, чтобы обеспечить стабильную производительность в случае перегрузки или отказа SSD.

Библиотека программного обеспечения PlayStation Now насчитывает более 700 PS2А также PS3 А также PS4 Смотрите игры на PS5, PS4 или Компьютери более 300 игр для PS4, которые можно загружать и играть на консолях.