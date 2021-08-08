SpaceX запускает спутник для показа рекламных щитов в космосе

Вы сможете приобрести рекламное место за Dogecoin.

рекламные щиты в тропиках

SpaceX сотрудничает с канадским технологическим стартапом, чтобы Запуск цифровой доски на орбиту.

Сэмюэл Рид, генеральный директор и соучредитель Geometric Energy Corporation (GEC), сказал, что его компания сотрудничает с SpaceX, чтобы запустить в космос рекламный спутник под названием CubeSat. мне изнутри. На одной стороне спутника будет огромный экран, на котором люди смогут показывать свои логотипы и рекламу.

Рид сказал изнутри. «Может быть, Coca-Cola и Pepsi борются из-за своего логотипа и пытаются вернуть друг друга».

Кодирование символов для пикселей

Процесс покупки рекламного места на спутнике немного сложен, но довольно интересен. Во-первых, любой сможет купить цифровое рекламное пространство, если вы заплатите больше, чем кто-либо другой.

«Я пытаюсь достичь чего-то, что может демократизировать доступ к космосу и обеспечить децентрализованное участие», – сказал Рид. изнутри. «Я надеюсь, что люди не тратят деньги на что-то неуместное, оскорбительное или оскорбительное».

Да, мы не будем задерживать дыхание из-за этого.

Вам также придется покупать жетоны, чтобы разделить пиксельное пространство на сателлите. Вы сможете приобрести пять значков: «Гамма», которая устанавливает яркость экрана; каппа, определяющая цвет; бета, определяющая координату x; Rhoe, который определяет координаты Y; и Xi, который определяет, когда будет показано ваше объявление.

Люди также смогут покупать токены за криптовалюту. Рид сказал, что хочет, чтобы Dogecoin в конечном итоге стал приемлемым способом оплаты.

выгодное партнерство

SpaceX еще не прокомментировала это партнерство, так что есть шанс, что оно может не увенчаться успехом.

Однако Рид сказал, что GEC борется за интересы авиакомпании с 2018 года. Компания услышала его предложение только после того, как Рид обучил нескольких детей Маска в школе Ad Astra. изнутри.

Так что относитесь ко всему этому с недоверием. Однако, если бы это было сделано, это было бы довольно важной вехой. В конце концов, даже звезды и галактики, на которые мы все смотрим, не будут защищены от мрачной мании капитализма.

Прочитайте больше: SpaceX и канадский стартап планируют запустить в космос рекламный спутник. Любой желающий может купить пиксели на спутниковом экране за dogecoin. [Insider]

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