Sports Digest: Джокович надеется играть в США, несмотря на непривитость

Большой теннис

Новак Джокович запросил у властей США специальное разрешение на въезд в Соединенные Штаты для участия в теннисных турнирах в Калифорнии и Флориде, несмотря на то, что он не был привит от коронавируса, заявил в среду высокопоставленный серб.

Администрация транспортной безопасности заявила, что требование о полной вакцинации иностранных путешественников от этой болезни будет действовать как минимум до середины апреля. Турнир пройдет в Индиан-Уэллсе с 6 по 19 марта, а Miami Open запланирован на период с 20 марта по 2 апреля.

«В данный момент все происходит», — сказал Джокович на своей тренировочной базе в Белграде. «У меня есть большое желание быть там.

«Я очень благодарен чемпионату Индиан-Уэллса, Майами (официальным лицам) и сообществу за их общественную поддержку и хотел бы иметь возможность играть в их чемпионатах».

В прошлом году 35-летнего Джоковича депортировали из Австралии перед Открытым чемпионатом Австралии из-за его прививочного статуса. Джокович вернулся на турнир в январе после того, как Австралия отменила строгий мандат на вакцинацию, чтобы выиграть свой 22-й титул Большого шлема, установив рекорд с Рафаэлем Надалем.

футбольный

МЛС: Major League Soccer надеется выбрать 30-ю команду к концу года.

«Сан-Диего и Лас-Вегас наиболее вероятны», — сказал комиссар MLS Дон Гарбер во время церемонии открытия новой телестудии лиги, построенной в сотрудничестве с Apple TV.

Мужской детройтский костюм. Феникс. Сакраменто, Калифорния; и Тампа, Флорида, как другие возможности расширения.

Сент-Луис, 29-я команда лиги, открылся в субботу в Остине.

Кубок Наций: Австралия осталась непобедимой и выиграла Кубок ФИФА среди женщин, одержав победу со счетом 3:0 над Ямайкой в ​​Ньюкасле, Австралия.

Катрина Гури вывела команду «Матильды» вперед 1:0 на 28-й минуте, прежде чем Алекс Шидьяк (56) и Кейтлан Фор (69) завершили счет.

Барселона: В ответном матче против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы в четверг «Барселона» пропустит некоторых своих постоянных игроков, в том числе плеймейкера Педри и нападающего Усмана Дембеле, из-за травм.

Тренер Хави также не сможет рассчитывать на дисквалифицированного полузащитника Яффе.

На прошлой неделе в Барселоне команды сыграли вничью 2:2 в первом матче квалификации плей-офф.

Бавария Мюнхен: сДжулиан Нагельсманн был оштрафован на 50 000 евро (53 200 долларов), но избежал дисквалификации из-за своего гнева на официальных лиц матча после того, как лидеры Бундеслиги проиграли менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 3: 2.

Немецкая футбольная ассоциация наложила штраф за то, что она назвала «неспортивными комментариями» Нагельсмана в адрес судьи Тобиаса Уэллса и официальных лиц в раздевалке после субботнего матча.

Федерация отказалась от какого-либо отстранения Нагельсманна после того, как он указал, что извинился той же ночью и ранее не появлялся перед своим спортивным стадионом.

А Нагельсманн был расстроен после того, как защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано был удален с поля на восьмой минуте за фол на Аласане Блее из «Гладбаха», когда нападающий направлялся к воротам. Было лишь небольшое трение, но Уэллс сказал, что этого достаточно, чтобы Пли потерял равновесие.

В то время Нагельсманн видел это по-другому и впоследствии гневно выступил против официальных лиц матча.

— Он издевается надо мной или что? Сообщается, что Нагельсманн зарычал, прежде чем постучать в дверь судейской раздевалки.

Стероиды

Катание на сноуборде: Международная федерация конькобежного спорта следит за попытками Всемирного антидопингового агентства обжаловать решение не дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валееву из-за дела о допинге, которое омрачило прошлогоднюю Олимпиаду в Пекине.

В ISU заявили, что, несмотря на возраст Валиевой — ей было 15 лет, когда у нее был положительный результат — было важно передать дело в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии.

Апелляции последовали за постановлением российского антидопингового суда о том, что Валиева «не виновата или небрежна» в том, что в декабре 2021 года у нее был положительный результат на сердечный препарат триметазидин, который запрещен в спорте. Суд дисквалифицировал Валееву с чемпионата России, где она давала пробу, но дальше мероприятия не пошло. Известий о результатах принудительного расследования в окружении Валеевой не поступало.

Гиревой спорт: Казахстанский тяжелоатлет, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде-2021 в Токио, дисквалифицирован на восемь лет за допинг.

Федерация тяжелой атлетики Республики Казахстан (WFRK) сообщила, что Игорь Сон, завоевавший бронзу в мужской категории до 61 кг в Токио, был среди шести тяжелоатлетов страны, получивших дисквалификацию допинга.

борьба

ВВЕ: WWE, организация, которая уже является королем ринга в социальных сетях, попытается расширить свое присутствие в Интернете в этом году с помощью компании спортивных развлечений стоимостью 6,5 миллиардов долларов, намекающей, что она может выставить себя на продажу.

WWE превысила 20 миллионов подписчиков на своей флагманской учетной записи TikTok за последний квартал, став первой спортивной лигой, сделавшей это, и запускает три международных учетных записи TikTok после того, как число подписчиков WWE Espanol TikTok достигло почти 2 миллионов подписчиков в первый год, по данным компании. .

Онлайн-присутствие WWE уже огромно, и, похоже, оно не замедляется.

Канал компании на YouTube превысил 92 миллиона подписчиков в четвертом квартале, что сделало его одним из 10 каналов на платформе, у которых число подписчиков превысило 90 миллионов, по словам Пола Левеска, директора по контенту и менеджера компании, выступающего под именем Triple H.

гольф

Смешанная команда: Игроки PGA Tour и LPGA Tour будут сражаться за призовой фонд в 4 миллиона долларов на сетевом телевидении, поскольку турнир, известный как Shark Shootout, в этом году станет совместным мероприятием с участием 16 команд.

Tours официально объявили об изменении, а Грант Торнтон выступил в качестве главного спонсора.

Grant Thornton Invitational пройдет с 8 по 10 декабря в гольф-клубе Tiburon в Неаполе, штат Флорида. Форма 16 команд пока не определена.

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