Sports Digest: Мэн Маринерс столкнулись с дефицитом в серии 2: 0 после поражения 3: 0 в Рединге

хоккей

Фрэнк Дикьяра забил первые два гола и забил один из своих голов, а «Роялз Рединг» вырвали преимущество со счетом 2: 0 над «Мэн Маринерс» в первом раунде плей-офф ECHL, одержав победу со счетом 3: 0 в пятницу вечером в Рединге, штат Пенсильвания.

Тревор Гуч открыл счет в матче со счетом 4:29. Кенни Хаузингер и Дикиара вырвались вперед всего на 29 секунд, забив два гола во втором тайме.

Логан Флодел сделал 32 сэйва за королевскую семью, которая переиграла их со счетом 32-20. Голкипер штата Мэн Калум Бут был снят с игры после того, как пропустил три гола после 11 бросков. Джереми Браудор столкнулся с девятью бросками за последние 34 минуты.

Серия Best of Seven переносится в Портленд на три игры, если это необходимо, в следующий четверг, пятницу и субботу на Cross Insurance Arena.

бейсбол

Восточная лига: Тайлер Дерден играл дома с Девлином Гранбургом в конце 10-го иннинга, когда «Портленд Си-Догс» оправились от победы над «Бингемтон Рамбл Банниз» со счетом 3: 2 на Хэдлок Филд.

реклама

Тайлер Дерден выиграл тур по морской собаке! pic.twitter.com/jaoJFQaXgK Портлендские морские псы 23 апреля 2022 г.

«Морские псы» форсировали дополнительные раунды, когда Элих Марреро забил пенальти Иззи Уилсона в девятом иннинге.

Уилл Далтон решился в пятом иннинге, а Дерден пошел со счетом 3–4 в пользу «Морских псов» (7–6).

Франк Жермен (3:0) выиграл два легких раунда, забив четыре гола. Питчер Брэндон Уолтер начал 10 пробежек за шесть иннингов, что позволило ему провести две пробы и шесть.

реклама

колледжи

бейсбол: Райан Тюренн сравнял победу RBI с двумя выходами в конце девятого иннинга, затем попал в сингл с правилами в одиннадцатом, что дало Мэн (17-14, 14-3 Америка Восток) 4-3 UMass Lowell (15-21). , 7-9) в Ороно.

Туренн закончил с тремя из восьми хитов штата Мэн.

Мэн, у которого было семь побед подряд, поднялся со счетом 1: 0 на четвертом месте, когда Куинн МакДэниел вышел и забил с первого дубля Джо Браманте. Лоуэлл лидировал с двумя сетами в шестом иннинге, но одиночные игры McDaniel RBI сравняли его в нижней половине.

Колин Фицджеральд обеспечил Мэн последние четыре возможности у отдыхающего Тревора Лабонте, который допустил четыре попадания и два из семи подач, забив восемь.

• Робби Самарян сделал единственный брейк в пятом иннинге, а Боудойн (12-14, 5-2 NESCAC) добавил пять геймов в седьмом иннинге и обыграл Колби со счетом 10-3 (16-8, 4-3) в Уотервилле.

реклама

CJ Brito-Trinidad пошел 3-в-4 с двумя ИКР для Боудойна.

Патрик МакКоннелл провел два круга вместо Колби.

мягкий мяч: Эйб Урсо нанес удар, списав девять голов за Колби (17-11, 5-2 Нескак) в победе со счетом 5-0 над Боудойном (12-14, 2-8) в Уотервилле.

Аманда Кабрал провела хоум-соло, закончившийся тремя ИКР, в то время как Джеки Хилл и Логан Люббе получили по одному ИКР для Колби.

Урсо, второкурсник из Йорка, разрешал ходить только одному бегуну.

гольф

реклама

ПГА: Патрик Кэнтлей и Ксандер Шавели забили 4 мяча до 68 в попеременной игре на продуваемом всеми ветрами стадионе TPC в Луизиане, чтобы сохранить лидерство в один удар на Zurich Classic в Новом Орлеане.

Партнерами были Кубок Президентов и Кубок Райдера в возрасте до 17 лет.

Команда Дэвида Липски-Аарона Рая и Дока Редмана-Сэма Райдера финишировала второй после 67 секунд.

Тур чемпионов: Джерри Келли забил гол на шестой лунке с трехочковым броском и 5-ю до 66 лет и вышел вперед в первом раунде Club Corp Classic в Ирвинге, штат Техас.

Вуди Остин, Скотт Баррелл и Джейн Сойерс были ударами в спину.

Тур по Европе: Скотт Джеймисон лидировал с двумя бросками после второго раунда чемпионата ISPS Handa Championships в Ла-Пинеде, Испания.

реклама

Джеймисон финишировал на 18-й лунке и завершил гонку с результатом 7 до 63 лет и 11 до 11 на стадионе Лейкс в восточной Испании.

Тапио Пулкканен — ​​его ближайший преследователь, стреляющий из 67, чтобы перейти на 9 меньше.

Теннис

Открытие Барселоны: Испанец Карлос Алькарас победил Стефаноса Циципаса с лучшим посевом 6-4, 5-7, 6-2 и вышел в полуфинал.

18-летний Алькарас гонится за своим третьим титулом в сезоне после побед в Рио-де-Жанейро в феврале и в Майами в этом месяце.

Следующим соперником Алькараса будет Алекс де Минуар, который нокаутировал Камерона Норри с четвертым сеяным 6-3, 5-7, 6-1.

реклама

Пабло Каррено-Буста и Диего Шварцман также лидируют по возвратным победам.

Каррено Буста набрал три матчбола во втором сете и восстановился после перерыва в третьем сете, чтобы победить второго посева Каспера Радда, 4-6, 7-6 (8), 6-3. Шварцман нокаутировал Феликса Оже-Альяссима с третьим посевом 3-6, 6-2, 6-3.

Открытый Штутгарт: Лучший посев Ига Сватик обыграла чемпионку Открытого чемпионата США Эмму Радокано со счетом 6-4, 6-4 и вышла в полуфинал в Германии.

Святек продлила свою победную серию до 21 игры и приблизилась к четвертому титулу подряд после побед в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами.

Автомобильная гонка

Формула один: Действующий чемпион Макс Ферстаппен завоевал свой первый поул в этом сезоне после насыщенной квалификационной сессии Гран-при Эмилии-Романьи в Италии.

реклама

В плей-офф было пять красных флажков, в том числе три в последней части поля. Он срезал последний красный флаг в квалификации с Red Bull Ферстаппеном, опередив на 0,779 секунды лидера серии Чарльза Леклера на своем Ferrari и на 1,132 секунды опередив Ландо Норриса из McLaren.

плавание

Комментарий Рылова: Российский олимпийский чемпион Евгений Рылов на девять месяцев отстранен от занятий спортом из-за участия в митинге в поддержку президента Владимира Путина и вторжения России в Украину.

Рылов стоял на сцене с медалями из других олимпийских видов спорта на мероприятии прошлого месяца и был одет в куртку с буквой «Z» на груди. Эта буква не является частью русского алфавита, но стала символом поддержки российских войск после того, как ее использовали в качестве знака на российской бронетехнике, работающей в Украине.

Рылов был звездой сборной России по плаванию на Олимпиаде в Токио в прошлом году, завоевав две золотые медали.

реклама

бывший

ТУР ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПЯТНИЦА: Южный Портленд открывается дополнительной победой в иннинге

следующий »

Записная книжка Red Sox: Гаррет Уитлок начнет с Red Sox в субботу