Корда побеждает Ку-3 на Открытом чемпионате Лос-Анджелеса

ЛОС-АНДЖЕЛЕС • Джессика Корда в четверг подстрелила шесть птиц в шести птицах до 65, в общей сложности 36 лунок из 13 до 129, увеличив свое преимущество на Открытом чемпионате Лос-Анджелеса до трех.

Первая ракетка мира из Южной Кореи Ко Джин Ён также получила такой же результат, что она заняла 10-е место из группы ниже 132 и заняла второе место, в то время как ее соотечественница Ким Се Ён заняла третье место на третьем месте с 133.

Агентство СМИ Франции

Ex-Sky Document обжалует обвинительный приговор

Лондон • Бывший врач команды Sky и британский велосипедист Ричард Фриман подал апелляцию после того, как был признан виновным в запрещении приема тестостеронового допинга.

Он был окончательно удален из медицинской карты в прошлом месяце после вынесения приговора, но после подачи апелляции в Верховный суд слушание назначено на ноябрь или декабрь.

Агентство СМИ Франции

Российские победители услышат Чайковского

Москва • • Фортепианный концерт № 1 Чайковского заменит российский гимн на Олимпийских играх в Токио этим летом и на зимних играх 2022 года в Пекине, сообщает Олимпийский комитет России в четверг.

Спортсменам из России запретили участвовать в крупных международных соревнованиях под своим флагом и с гимном до декабря следующего года.

СИНЬХУА

Бывшая звезда UFC из России на 4-м месяце беременности

ЛОС-АНДЖЕЛЕС • Ронда Роузи, выигравшая олимпийскую бронзу по дзюдо на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, сделав впечатляющую карьеру в смешанных единоборствах в UFC, ждет своего первого ребенка от мужа Трэвиса Брауна.

34-летняя бывшая звезда World Wrestling Entertainment, которая также снялась в нескольких боевиках, заявила на YouTube, что находится на четвертом месяце беременности.

Агентство СМИ Франции

Дубль Месси гарантирует, что Барселона идет в ногу со временем

«Барселона» – Лионель Месси забил дважды, когда «Барселона» в четверг разгромила «Хетафе» со счетом 5: 2 и продолжила курс на победу в чемпионате Ла Лиги.

Каталонская команда по-прежнему на пять очков отстает от лидера «Атлетико Мадрид» (73), который обыграл «Уэску» 2: 0. Реал Мадрид отстает от второго места на 2 очка, но у них есть игра с обеих сторон.

Рейтер