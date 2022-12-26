Steam Replay дает вам обзор ваших игровых привычек в 2022 году

Стим перезагрузка — это новая избранная страница от Valve, на которой собрана забавная статистика о вашем игровом году, ставшая популярной благодаря таким мероприятиям, как Spotify Wrapped и другим подобным событиям из многих других мест.

На самом деле это довольно интересная информация, и вы можете настроить свой общедоступный профиль, чтобы отправлять ее другим. Я не буду, потому что я немного смущен в некоторых отношениях. Это дает вам представление о том, сколько новых игр вы играли, платформы, на которых вы играли, игры, в которые вы провели больше всего времени, самые популярные жанры, в которые вы играли, сколько времени вы использовали клавиатуру + мышь или геймпад, лучшие VR-игры, самая длинная игровая серия и так далее. Так вы сможете узнать такие забавные подробности, как 9% всего игрового времени в Deep Rock Galactic.

Steam Replay собирает данные в период с 1 января по 14 декабря 2022 года. Нет Включая отсутствие автономного воспроизведения, что объясняет, почему некоторые из моих вещей намного меньше, чем я ожидал. Я часто выхожу из сети, иначе меня немного спамят очень Много новых игр.

Страница определенно нуждается в некоторой доработке для отображения на рабочем столе, но ее дизайн явно ориентирован на мобильные устройства и выглядит довольно громоздким на рабочем столе.

Я на самом деле удивлен, что мое обычное «Linux» (настольное) время все еще было таким большим, с другой стороны, это, вероятно, меня не удивляет, потому что я тестировал множество игр для GamingOnLinux непосредственно через рабочий стол и Steam Deck. Кроме того, я также использую дистанционное воспроизведение, так что вот что.

Вы также получите хорошую коллекцию всех игр, в которые вы играли. Неудивительно видеть Vampire Survivors в моем первом списке, было невероятно сложно выйти из этой игры после того, как вы впервые в нее вошли.

Не стесняйтесь делиться своими в комментариях.

Valve также разослала об этом электронное письмо для прессы и сделала еще один нелепый трейлер:

Статья взята из GamingOnLinux.com.