Stellify Media назвала русскую версию сериала Netflix «Flinch»

Stellify Media, независимая продюсерская компания, принадлежащая Sony Pictures Television, подписала соглашение, согласно которому формат сериала Netflix «Флинч» будет адаптирован для России.

Формат распространяется Sony Pictures Television.

Оригинальное шоу было установлено на отдаленной ферме в холмах Ирландии, где участники собрались, чтобы испытать свои нервы против трех демонических игр. Если они потерпят неудачу, для них и для хозяев будут веселые и болезненные последствия, каждый из которых выбрал игрока, который будет представлять их в матчах. 10-серийный оригинальный сериал был организован комиками Дезире Берч, Ллойдом Гриффитсом и Шоном Уолшем, а премьера состоялась на Netflix в 2019 году. Второй сезон еще не получил зеленый свет.

Русская версия была разработана совместно с Sony Pictures Television и произведена российской производственной компанией СПТ ЛЕАН-М, и будет продолжать формировать складки. Местную версию шоу представят Михаил Галустян, Артур Бабич и Валя Карнавал. Он будет транслироваться на СТС под названием «Не сдерживайся!»

Киран Доэрти, совместный управляющий директор Stellify, сказал: «Я рад видеть, что расширение формата достигло России. Кажется, они пошли еще дальше с некоторыми уморительно болезненными последствиями».

Stellify Media была основана Доэрти и Мэтью Уорти как совместное предприятие с Sony Pictures Television в 2014 году. Штаб-квартира компании находится в Белфасте, Северная Ирландия, и она специализируется на развлекательных программах и реалити-шоу. Предложения включают «Кто хочет стать миллионером?» (ITV), «Свидание вслепую» (канал 5) и «Farm To Feast: Best Menu Wins» (BBC, Северная Ирландия).