Super Nintendo World Mario Kart Ride имеет строгие ограничения по талии

Ограничения по росту всегда были проблемой для некоторых посетителей тематических парков, поскольку функции безопасности на захватывающих аттракционах не предназначены для всех райдеров. Но поклонники Марио стекаются в Universal Studios Hollywood в этом месяце на открытие. Мир Супер Нинтендо Они могут оказаться не в состоянии насладиться самыми захватывающими аттракционами парка, на этот раз из-за своей талии.

согласно с Последний отчет в Уолл Стрит ДжорналUniversal Studios Hollywood предупредила, что некоторым гостям могут запретить кататься Марио Карт: Вызов картингу, который позволяет гостям подняться на борт картинга и испытать популярную гоночную игру Nintendo в реальной жизни с помощью эффектов дополненной реальности и анимированных персонажей, «если их окружность талии составляет 40 дюймов или более». При среднем размере талии у мужчин В Америке сейчас более 40 дюймов, это ограничение, вероятно, оставит многих гостей очень разочарованными после того, как они выстоят в очень длинных очередях у нового аттракциона.

В последние годы парки развлечений по всей стране стали более строгими в отношении безопасности и ограничений на использование транспортных средств, и это не только высокоскоростные аттракционы, такие как американские горки, которые могут проводить райдеров по перевернутым петлям и крутым поворотам. По мере того, как аттракционы в помещении становились все более изощренными и теперь обеспечивают райдерам эффект полного погружения, технологии, которые они используют, также становились все более изощренными… и более опасными.

Автомобили, которых нет на дороге, теперь ловко проезжают через аттракционы, такие как Край Галактики Рост сопротивления С большей скоростью и маневренностью, чем транспортные средства, используемые в классических аттракционах, таких как Пираты Карибского моря. В результате, пока хакеры не ограничивайте всадников, Марио Карт: Вызов картингу будет, если существует серьезный риск получения травмы, если пассажир выйдет из транспортного средства до окончания поездки. Кроме того, теперь больше внимания уделяется безопасному размещению маленьких детей на тех же местах, что и взрослым пассажирам, что вносит дополнительные ограничения для крупных гостей.

Джефф Полк, старший вице-президент по курортным операциям Universal Orlando Resort, сказал Уолл Стрит Джорнал То, что многие аттракционы в его парках предлагают испытательные стенды, расположенные за пределами игр, является результатом того, что гости могут заранее проверить ограничения и вместимость, чтобы не оказаться вдали после нескольких часов ожидания в очереди. Но в то же время некоторые посетители парка также говорили, что Уолл Стрит Джорнал Предварительное тестирование сидений может быть неудобным и смущающим и не всегда свидетельствует о фактическом дизайне и дизайне поездки.

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Некоторые достопримечательности, такие как «Острова приключений» компании Universal Невероятные горки Халка Во Флориде теперь предлагаются определенные места, предназначенные специально для крупных гостей. Но по мере того, как уставшие от пандемии жители снова начинают путешествовать и отдыхать, тематические парки кишат многочасовыми очередями, и у парков просто меньше стимулов предлагать аттракционы с местами, которые они не могут заполнить каждый раз, когда аттракционы работают.