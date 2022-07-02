Talmy Entertainment ребрендинг «Великого русского Щелкунчика для Московского балета»

В знак солидарности с народом Украины компания Talmi Entertainment объявила о переименовании флагманской постановки компании «Великий русский Щелкунчик Московского балета» в «Щелкунчик! Магия Рождественского балета». Talmi Entertainment — независимая американская продюсерская компания со штаб-квартирой в Беркшире, штат Массачусетс.

Основатель Акива Талми, чья семья приехала в Америку из Одессы, Украина, развивает это решение: «Talmi Entertainment категорически отвергает эту войну против Украины. Наше главное послание в распространении танца в Америке всегда было посланием мира и единства. Это изменение названия совпадает с нашими основополагающими ценностями, что нашло отражение в наших первых проектах: I Международном фестивале гласности и гастролях Козлова «Прыжок к свободе», приуроченных к краху коммунизма». и группа международных артистов, продолжает нашу миссию использовать язык танца.Мы работали с оперными театрами Украины в Харькове, Львове, Одессе, Киеве и Днепре в течение 30 лет, и мы будем продолжать эту работу, чтобы продемонстрировать нашу приверженность мира и международного единства».

После двухлетнего перерыва в живых выступлениях из-за пандемии артисты очень рады снова отправиться в путь, представив свое шоу публике с помощью прекрасного адажио «Голубь мира» и уникальной обстановки второй главы в Стране мира. и Гармония.

«Щелкунчик! Магия Рождественского балета» будет в FM Kirby Center в Уилкс-Барре в 15:00 в пятницу, 11 ноября. Билеты поступят в продажу 17 июня.

Часть выручки от продажи билетов будет передана на оказание гуманитарной помощи в Украине, что позволит артистам и получателям использовать этот тур 2022 года в качестве платформы для непосредственной помощи нуждающимся. Каждая покупка приближает нас к нашей цели пожертвовать 100 000 долларов США в ЮНИСЕФ, что напрямую поможет женщинам, детям и наиболее пострадавшим.