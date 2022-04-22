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Target только что объявила о больших изменениях в поставках PS5

22 апреля, 2022
Artem Sokolov

Цель меняет то, как с ней обращаются PS5 пополнение. Ритейлер теперь позволит покупателям приобрести файл PS5 Консоль, как только отдельные магазины получают запасы, надежные отчеты об отслеживании пополнения запасов Джейк Рэндалл.

Раньше мероприятия по пополнению запасов PS5 проводились компанией Target каждые две-четыре недели. Розничный продавец будет ждать, пока будет сформирован достаточный запас, чтобы распределить консоли по всем своим магазинам, а затем предложит эти единицы для продажи в одном запасе. Однако это изменение означает, что консоли будут доступны более регулярно, поскольку отдельные магазины будут продавать любую PS5, которую они получат, как только она станет доступной.

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