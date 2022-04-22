Target только что объявила о больших изменениях в поставках PS5

Цель меняет то, как с ней обращаются PS5 пополнение. Ритейлер теперь позволит покупателям приобрести файл PS5 Консоль, как только отдельные магазины получают запасы, надежные отчеты об отслеживании пополнения запасов Джейк Рэндалл .

Раньше мероприятия по пополнению запасов PS5 проводились компанией Target каждые две-четыре недели. Розничный продавец будет ждать, пока будет сформирован достаточный запас, чтобы распределить консоли по всем своим магазинам, а затем предложит эти единицы для продажи в одном запасе. Однако это изменение означает, что консоли будут доступны более регулярно, поскольку отдельные магазины будут продавать любую PS5, которую они получат, как только она станет доступной.

До сих пор Target придерживалась политики продажи консолей PS5 только онлайн, но, похоже, это тоже меняется. Отныне ритейлер разрешит покупать консоли в магазине. Однако не ожидайте увидеть консоль на полках магазинов, поскольку спрос продолжает превышать предложение, а PS5 остается одним из самых востребованных технических продуктов в мире.

Лучше всего для регистрации PS5 в Target периодически проверять, есть ли в вашем местном магазине запасы через Target онлайн. Если рядом с вами есть запас, обязательно зарезервируйте свой заказ для сбора в магазине, так как к тому времени, когда вы доберетесь до продавца, консоль может отсутствовать в наличии.

Пополнение запасов PS5 (проверка запасов)

Отслеживание пополнения запасов PS5 — магазины должны проверять

Target внесла точно такое же изменение в то, как она относится к ней. Пополнение Xbox Series X. В мае прошлого года, по большинству отзывов, система работала достаточно хорошо. Это делает практически невозможным отслеживание целевых тенденций пополнения запасов PS5, но также отпугивает спекулянтов, потому что эта система затрудняет одновременную покупку нескольких консолей. В целом, это изменение действительно выгодно геймерам, которые просто хотят купить консоль для личного пользования, и это большой плюс в наших книгах.

Если вы хотите купить PS5 у Target, мы советуем следить за уровнем запасов в вашем местном магазине. Просто повторюсь: как только магазин получит инвентарь, он не будет удерживаться до тех пор, пока не произойдет более крупное пополнение запасов, вместо этого он будет продан первому желающему покупателю, который этого захочет. Если этим человеком будете вы, вам нужно следить за уровнем инвентаря рядом с вами и действовать быстро, если у вашей локальной цели есть консоль инвентаря.

Хотя мы рады видеть, что Target меняет ситуацию, когда дело доходит до пополнения запасов PS5, многие другие розничные продавцы придерживаются знакомого способа медленного создания настроек, чтобы проводить одно большое мероприятие по пополнению запасов каждые несколько недель. Обязательно регулярно проверяйте наш PS5 пополнение Центр последних обновлений всех основных розничных продавцов, чтобы вы никогда не пропустили покупку.