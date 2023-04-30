Tech & Science Daily Podcast: Российский космический корабль преследует американский спутник

Таинственный российский космический корабль, похоже, преследует секретный военный спутник США.

Российская ракета «Космос-2558» была запущена в августе прошлого года и неоднократно приближалась к американскому военному спутнику USA-326, который, по словам Пентагона, предназначен для сбора разведданных.

Специалисты определили Космос-2558 как спутник-инспектор, способный сближаться с другими и собирать данные.

Первый список технологически богатых людей Великобритании от The Evening Standard. Наш технический репортер Саймон Хант просматривает некоторые имена в списке и рассказывает о том, что сделал технический сектор Великобритании.

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НАСА разработало способ извлечения кислорода из лунной почвы, что описывается как «важный шаг» к жизни на Луне.

Ученые впервые успешно удалили кислород из искусственного лунного грунта в вакуумной среде, используя высокоэнергетический лазер для создания термоуглеродной реакции.

И остальное

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Кроме того, Clubhouse сокращает половину своего персонала из-за массовых увольнений и научных исследований, объясняющих, почему мы делаем селфи.

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