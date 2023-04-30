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Tech & Science Daily Podcast: Российский космический корабль преследует американский спутник

30 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Таинственный российский космический корабль, похоже, преследует секретный военный спутник США.

Российская ракета «Космос-2558» была запущена в августе прошлого года и неоднократно приближалась к американскому военному спутнику USA-326, который, по словам Пентагона, предназначен для сбора разведданных.

Специалисты определили Космос-2558 как спутник-инспектор, способный сближаться с другими и собирать данные.

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