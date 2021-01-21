The Dispatch – 20 января – Civil.ge

Цирк остается в городе – Байден вдохновляет – Леди Ранкур ищет спасения – Просвещение приходит из Сибири – Во все тяжкие (в плохом смысле)

Пьеро и Арлекин В газетах есть плохая фраза: «Цирк уехал из города», которая указывает на внезапное затишье в политической активности после завершения выборов. Что ж, шоу продолжается в Грузии. Теперь, когда соперник покинул поле для победителя, нужно свести счеты и пальцы, чтобы направить и осудить назначение. Вчерашнее лицо, живое Рустави ТВ 2, Г-н Александр Элисашвили, назначенный Иуда, появился в синем углу (соответственно и по чистой случайности, идентичный форме правящей партии), а г-н Мамука Хазарадзе, бывший банкир, «Шейлок», из Лило Вечеринка в желтом углу (селфи). В соответствии с возложенными на них ролями, г-н Элисашвили – в конце концов человек из народа – назвал Хазарадзе «ростовщиком», обвинив его в обмане нации и нагромождении карманов. Он сказал, что бывший банкир говорил только тогда, когда правительство приходило за его деньгами. Г-н Хазарадзе охарактеризовал г-на Элисашвили как «человека без достоинства», который продал оппозиционный отряд за горстку Маленький Монеты. Он почти взорвался. А эта безвкусная смесь любителей Шекспира с Художественная комедия Он бежал, а трое мужчин были похищены недалеко от Абхазии, и внешняя торговля Грузии пошла на убыль.

Пожарная тяга Г-н Хазарадзе (отчасти) извинился за драму позже, сказав, что раньше он попал в засаду. Рустави 2 И что он не ожидал дискуссии, даже с г-ном Элисашвили (если бы это было правдой, ему, возможно, пришлось бы отделить свои связи с общественностью …). Стремясь вернуть разговор к проблемам (спасибо ему), г-н Хазарадзе так много говорил о необходимости единства, что спросил телеведущего, руководит ли он инаугурационной речью Байдена. ответ? “Когда я слушал [President] Байден, у меня сложилось впечатление, что он читает с нашего сайта [party] программа […] Это как раз наша программа, которая также отражена в Плане Маршалла », – сказал Хазарадзе. И на всякий случай, если вам интересно, г-н Хазарадзе не путешествовал во времени до 1948 года, чтобы передать госсекретарю Джорджу Маршаллу план европейской программы восстановления. Лило Программа восстановления экономики 2020 года получила название «План Маршалла для Грузии». Хорошие писатели берут взаймы; Великие писатели воруют – или около того Старая поговорка он идет.

Леди Ранкур говорит Внезапно уходит весь ажиотаж в грузинской политике. Лишь немногие – например, г-н Иванишвили – могут позволить себе уловку, увековеченную Бильбо Бэггинсом из Дж. Р. Р. Толкина. Точно так же, как и замкнутая олигархия Джорджии, Бэггинс из Бэг-Энда был удивительно богат, но консервативен и только вышел из хорошо продуманной ямы, чтобы спасти мир. Но даже в этом случае, на пике своей славы, он просто исчез – чтобы осуществить свои мечты для энтов и эльфов. Но если бы вы не были господином Иванишвили, кто бы помешал вам мечтать идти его путем?

То же самое и с г-жой Т. Цулукиани, которая сменила могущественного министра юстиции на скромную должность в Суд Святой инквизиции Парламент в качестве председателя комитета по образованию, культуре и науке. она Он цитируется как говорящий Он не уйдет в отставку тихо только тогда, когда «опасность возвращения единого национального движения и того, что осталось от власти, приблизится к нулю». В эти дни она показала, что в уединении своих самых смелых мыслей она задается вопросом, приближается ли время.

Взаимосвязанный С непризнанной планеты: обрушился Цхинвали Соглашение о сотрудничестве В образовании и науке с Россией Республика Коми . Для тех из вас, кто не знаком с проблемой сразу: Коми – один из (многих) самых северных регионов России у Баренцева моря, а Цхинвали – столица «Южной Осетии» – беспокойной провинции Грузии, которую Россия оккупировала в 2008 году и претендует на статус независимой страны. Создается впечатление, что стороны намерены сотрудничать в области образовательных исследований и обмена кадрами в рамках учебных визитов. У кого-то в Цхинвале будут мурашки по коже – Воркута в Куми была знаменитым местом замерзшей ссылки со времен царей до эпохи ГУЛАГов. Из других новостей следует, что российские оккупационные силы Они тренировали свои танки наносить удары Автомобильные бомбы …

Очень плохо Просто вернемся к реальности: сегодня государственный поверенный Грузии Нино Ломгария заявила, что многие грузинские тюрьмы управляются криминальными авторитетами, которые сотрудничают с тюремными властями и работают над подчинением других заключенных и сокрытием случаев злоупотреблений. Она сказала, что эти преступники действовали коллективно, чтобы помешать представителям Генеральной прокуратуры контролировать некоторые тюрьмы. Утверждается, что это произошло после публикации отчета за 2020 год, когда Управление общественной защиты сообщило о возрождении «неформальной иерархии» в тюрьме Грузии.

Это полная обложка на сегодня. Празднуйте странность и любопытство политики Грузии каждый понедельник, среду и пятницу!