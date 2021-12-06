«The Matrix Awakens» — демоверсия Unreal Engine 5, которую вы можете предварительно загрузить прямо сейчас.

9 декабря выйдет Epic Games. Матрица пробуждается, интерактивная ссылка для Матрица воскрешения. Вы можете предварительно загрузить демоверсию на свою PlayStation 5 или Xbox Series X / S, прежде чем она появится в Игровые призы. Epic разработала Unreal Engine 5, и вы можете увидеть, на что способен движок следующего поколения, в тизере, которым компания поделилась сегодня. «Как мы узнаем, что реально?» — спрашивает Киану Ривз в середине ролика.

Это редкий опыт просмотра фильмов, и это хорошо, но это может не иметь значения. Матрица пробуждается. Для большинства людей это будет первый шанс увидеть UE5 в действии. Epic удивительным образом пересмотрела последнюю версию своего популярного игрового движка частично за последний год. PS5 Показать Это показало, на что вы способны. В мае компания выпустила файл версия раннего доступа От UE5 до ПК, но системные требования означают, что большинство людей не могут испытать демо Valley of the Ancient с имеющимся у них оборудованием.