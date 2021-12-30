Оздоровительная и велнес-компания на основе конопли Международный фонд тепловых наук, ранее известная как Omnicanna Health Solutions, Inc. В среду (29 декабря) он объявил о приобретении смешанной международной банковской компании VIPOnline.

Согласно Yahoo! Финансовый отчет.

«Это приобретение дает явное преимущество с полным арсеналом международных банковских операций, — сказал президент и генеральный директор Thermic Science. Раймонд С. Дабни В совместном заявлении. «Thermic Science сейчас является серьезным конкурентом и находится в серьезном положении, чтобы выйти за рамки прошлых соображений роста конгломерата.

«Мы уже определили следующее целевое приобретение, которое дополнит VIPOnline и наши планы по расширению, мы находимся в заключительных переговорах, и это захватывающие времена роста для всех наших акционеров в компании, поскольку интеграция, безусловно, придает дополнительную силу», — сказал он.

Thermic Science намерена сохранить на месте всех сотрудников и руководство VIPOnline и расширить ассортимент. CSi-EDP $. Экономическая криптографическая система Включить полный портфель криптовалют, возможности внутренней торговли криптовалютой, доверительное управление и управление активами.

Thermic Science также обеспечит защиту массовых транзакций с личными криптовалютными кошельками потребителей за счет открытой отчетности через блокчейн и всех других традиционных служб отчетности и расчетов по счетам.

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С запуском The Clearing House сети RTP®, ростом финансовых технологий и появлением криптовалют компании борются за определение будущего платежей. Внезапно платежное пространство стало больше походить на мегаполис, сказал он. грабить охотника, заместитель генерального юрисконсульта The Clearing House, банковской ассоциации и платежной компании, принадлежащей крупнейшим коммерческим банкам США, в беседе PYMNTS TV TechREG с генеральным директором PYMNTS Карен Вебстер.

Расчетная палата, которая начала свою деятельность в 1853 году и ежедневно проводит клиринговые платежи на сумму более 2 триллионов долларов США, вероятно, имеет самую длинную родословную из всех тех, кто стремится ускорить выполнение, клиринг и расчет платежей в Соединенных Штатах. Наконец, RTP network, платежной системы в реальном времени, открытой для всех финансовых учреждений США, в 2010 году.