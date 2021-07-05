TIE Fighter переделан с современной графикой

Гифка : Полная конверсия TIE-истребителя

если EA’s рои Не совсем в том масштабе, на который вы надеялись Звездные войны летающая играНеважно: вы всегда можете переиграть классику 1994 года. боец с галстуком, который теперь содержит значительно улучшенные визуальные эффекты и несколько других недавних настроек.

Вот что вы смотрите СИД-истребитель: полная конверсия, что на самом деле не является оригиналом боец с галстуком. Вместо этого это модификация продолжения 1999 года. X-Wing Alliance, Переместите исходные игровые меню и миссии на более мощный движок, а затем используйте больше модов поверх кто – который (В Проект модернизации X-Wing Alliance), чтобы все выглядело лучше.

После долгих лет разработки, На выходных проект наконец-то был выпущен полностью., который представляет собой нечто большее, чем просто СИД-истребитель с лучшим освещением. Поскольку ее нужно было полностью перестроить в другую игру, разработчики решили воспользоваться возможностью поиграть с оригиналом и разработали «переосмысленную» кампанию, которая включает 37 миссий и добавляет «больше кораблей и более масштабные сражения». [and] В некоторых случаях совершенно новые миссии ».

Звуковая дорожка также была переработана, доступны соответствующие широкоформатные разрешения, а также есть поддержка VR. Хотя важно отметить, что обе эти переосмысленные миссии и саундтрек являются необязательными улучшениями; Вы по-прежнему можете играть в исходную кампанию и слушать старый саундтрек в формате MIDI, если хотите.

Я люблю боец с галстуком Я недавно вернулся и просмотрел ее, так что если вы хотите краткое изложение того, почему это одна из лучших игр для ПК, Вы можете проверить это здесь:

Удивительно, насколько хорошо эта игра держится. Да, визуальные эффекты могут показаться простыми В этом посте –рои Глобализм (Многоугольники в версии 1994 года выглядят грязно, а в версии 1998 года есть некоторые дрянные меню), но с точки зрения того, как она обрабатывается и как она выполняет задачи, не кажется – как это делают компьютерные игры 90-х годов – что вы играете что-то медленное, слишком сложное, резкое или запутанное. Погрузитесь в масштабную космическую битву, летайте с плавно плавным управлением, используйте динамичный, но невероятно простой энергетический механизм, стреляйте в разные предметы и перемещайтесь. Это почти все, что нужно этому виду. Он дал вам достаточно систем, чтобы взорвать все, но не достаточно, чтобы сбить с толку, а затем сделал бой таким быстрым и захватывающим, каким он должен быть. Я думаю, что это, прежде всего, причина (до тех пор, пока джойстик не убран), что исчез космический боевой тип. Почему Командир крыла Сосредоточьтесь на шоу, а не на спектакле. Почему боец с галстуком продолжение X-Wing Alliance, не упомянутые одновременно. почему так рои, со всей его поддержкой и задним числом, это больше похоже на арену-стрелялку, чем на настоящий космический симулятор. Так как боец с галстуком Это было почти идеально. Это было все, что нужно космическому стрелку. И еще.

G / O Media может получить комиссию

Если хочешь попробовать, Вам понадобится копия обоих X-Wing Alliance и Проект модернизации X-Wing Alliance мод перед тем, как начать.