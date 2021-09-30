Tokyo Game Show 2021: самые большие анонсы на данный момент

Tokyo Game Show 2021 уже прибыла и принесет с собой несколько крупных анонсов от таких компаний, как Xbox, Square Enix, Ubisoft, Capcom, Konami, miHoYo, Bandai Namco и других.

Шоу уже стартовало и продлится до воскресенья, 3 октября, и каждый день наполнено прямыми трансляциями и презентациями некоторых из долгожданных игр, которые выйдут позже в этом году и в будущем.

Мы здесь не только для того, чтобы вы не пропустили ни одного из лучших моментов из нашего руководства «Как смотреть Tokyo Game Show 2021», но и для того, чтобы эта статья постоянно пополнялась главными новостями, трейлерами, интервью и многим другим. Это происходит каждый день шоу.

Расширение Monster Hunter Rise: Sunbreak будет включать в себя новый центр, монстров и локации.

Capcom поделилась множеством новых деталей своего «огромного» расширения Monster Hunter Rise: Sunbreak, которое также должно ввести новый уровень Master Rank для миссий. Эта новая история перенесет игроков на новую базу операций, встретит их лицом к лицу со Elder Dragon Malzeno и даже вернет некоторых знакомых монстров, таких как Shogun Ceanataur.

Вы играли в Monster Hunter Rise? да Нет

Monster Hunter Rise: Sunbreak выйдет летом 2022 года.

Monster Hunter Rise появится в Steam в январе 2022 года

Capcom сообщила, что Monster Hunter RIse будет выпущен на ПК через Steam 12 января 2022 года. Этот новый выпуск будет иметь поддержку разрешения 4K, текстуры HD, неограниченную частоту кадров, улучшенное управление клавиатурой и мышью, голосовой чат и 21 сверхбыстрый: 9 поддержка дисплея.

Выставка Monster Hunter Showcase демонстрирует сотрудничество Sonic, Ghosts n Goblins и других.

Наряду со всеми подробностями расширения Sunbreak для Monster Hunter Rise и версии для ПК, также было объявлено, что игра будет объединяться не только с Ghost n Goblins, но и с Соником в честь его 30-летия. Хотя мы мало что знаем о сотрудничестве Соника, Ghosts n Goblins прибудут 29 октября и дадут Охотникам шанс стать легендарным сэром Артуром.

Monster Hunter Stories 2 также получит новый контент DLC, включая новых монстров, квесты, совместные испытания и многое другое.

Фил Спенсер хочет, чтобы Xbox увеличила линейку японских игр

Президент Xbox Фил Спенсер сказал, что Xbox работает «каждый день над увеличением линейки японских игр», чтобы «помочь распространить японские игры по всему миру». «Для меня большая честь поддерживать [TGS] И наши японские партнеры, – сказал Спенсер в разговоре с Синдзи Миками. «Мы ежедневно работаем с японскими издателями, чтобы увеличить ассортимент японских игр на Xbox. Мы знаем, что это действительно важно для поклонников и клиентов Xbox».

Tango Gameworks разрабатывает новую игру, управляемую злодеем в составе двух менеджеров.

Несмотря на то, что Tango Gameworks работает над завершением Ghostwire: Tokyo, Синдзи Миками сообщил, что Джон Йоханас, директор The Evil Within 2, «усердно работает над новой игрой».

Scarlet Nexus и многое другое в Xbox Game Pass

Microsoft сообщила, что на сегодняшний день в Xbox Game Pass можно играть за Scarlet Nexus, Ai: The Somnium Files и Mighty Goose.

Redfall, Starfield и другие будут переведены на Японию

Microsoft подтвердила свою приверженность Японии, сообщив, что Redall из Arkane Studios при запуске представит полную команду японской озвучки и что Starfield от Thesda будет включать японский сценарий и голоса. Тодд Ховард из Bethesda сообщил, что это будет «самый крупный перевод команды за всю историю» с «более чем 300 актерами и 150 000 строк диалогов».

King of Fighters 15: SNK раскрывает своего первого нового персонажа

Компания SNK представила Ислу, первого совершенно нового персонажа грядущего The King of Fighters XV. Этот боец ​​- «соперник» Шунаи, бывшего чемпиона 14-го Короля бойцов.

Эксклюзивная демоверсия игры SWERY The Good Life для Xbox

Хидетака «SWERY» Суэхиро из Deadly Premonition сообщил, что его грядущая игра The Good Life, которая должна выйти 15 октября, получит эксклюзивную демоверсию для Xbox сегодня, 30 сентября.

Eternal Returns получает дату выхода и трейлер

Наряду с новым трейлером игры стало известно, что Eternal Return выйдет 19 октября.

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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встраивать твит и дальше Twitch.