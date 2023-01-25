Treasury Review после обвинений в том, что он помог наказать Росси за иск против журналиста

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Министерство финансов пересматривает свою деятельность на фоне сообщений о том, что оно помогло российскому военачальнику обойти санкции Великобритании для судебного преследования британского журналиста.

Министр финансов Джеймс Картледж заявил, что не будет публично комментировать дело главы Wagner Group Евгения Пригожина, но подтвердил, что в настоящее время проводится проверка принятия решения.

Это следует из сообщений средства массовой информации openDemocracy о том, что группа из Министерства финансов выдала лицензии, позволяющие адвокатам помогать Пригожину в возбуждении судебного дела против журналиста Bellingcat в Великобритании в 2021 году, когда российский олигарх находился под санкциями.



Судя по всему, правительство пошло на уступки военачальнику, что позволило ему начать юридическое нападение на британского журналиста. Дэвид Лами

Г-н Картледж сказал, что Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций (Ofsi) Министерства финансов следует строгому набору правил по «сильным конституционным причинам», когда дает лицам, находящимся под санкциями, разрешение возбуждать судебные иски, потому что «каждый имеет право на юридическое представительство».

Лейбористы заявили, что правительство дало «уступку полевым командирам» для возбуждения судебного дела, которое, по их словам, было направлено на запугивание критиков Пригожина.

Многие депутаты также призвали правительство запретить группу Вагнера как террористическую организацию.

Отвечая на срочный вопрос, г-н Картледж сказал Палате общин: «У правительства есть старый обычай не комментировать публично отдельные случаи.

«Было бы неуместно отказываться от привычки даже в такой серьезной ситуации, когда явно присутствует общественный интерес».



Конечно, у вас есть право на представительство, если вы защищаете себя в суде. Не существует фундаментального права использовать юридическое представительство для уничтожения другого человека или лишения свободы выражения мнений. Дэвид Дэвис

Г-н Картледж изложил подход Ofsi, сказав: «Заявки оцениваются исключительно на основе затрат, и, поскольку в стране действуют системы сдержек и противовесов, вполне правильно, что соответствующий суд должен решать исход дела по существу, а не правительство. .

«Тем не менее, я могу подтвердить, что в свете недавних дел и связанных с этим вопросом, Казначейство в настоящее время рассматривает вопрос о том, является ли этот подход правильным, могут ли быть внесены изменения без того, чтобы Казначейство брало на себя неприемлемые юридические риски и гарантировало, что мы соблюдаем верховенство права. закон».

Он добавил, что премьер-министр Риши Сунак не имел никакого отношения к рассмотрению вопроса о том, следует ли давать разрешение г-ну Пригожину, когда он работал советником.

Теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми сказал: «Похоже, что правительство пошло на уступки военачальнику, который позволил ему начать юридическое нападение на британского журналиста.

«Это прекрасный пример судебного процесса Slapp (стратегический судебный процесс против участия общественности), направленный на то, чтобы заставить критиков замолчать с помощью финансового запугивания».



Даже на Нюрнбергском процессе люди, совершившие самые гнусные преступления в истории западного мира, были юридически представлены. Джеймс Картледж

Алисия Кэрнс, председатель консервативного комитета по иностранным делам, призвала правительство «взять на себя обязательство рассмотреть вопрос о том, нужно ли нам ввести министерский надзор» за процессом.

Бывший министр правительства от консерваторов Дэвид Дэвис добавил: «Конечно, у вас есть право на представительство, если вы защищаете себя в суде. Нет никакого фундаментального права использовать юридическое представительство для уничтожения другого человека или прекращения свободы выражения мнений».

Г-н Картледж ответил: «Я считаю, что право на юридическое представительство является фундаментальным принципом нашей демократии, и это может означать, что отдельные лица и люди, которыми мы являемся — и я не комментирую конкретный вопрос — может означать, что отдельные лица и люди мы находим сомнительным иметь право на юридическое представительство.

«Не будем забывать, что даже на Нюрнбергском процессе были законно представлены люди, совершившие самые гнусные преступления в истории западного мира».

Бывший министр труда Лиам Бирн сказал: «Министр только что признал перед Палатой представителей, что применение санкций находится вне контроля министров, и в результате полевому командиру была дана уступка для судебного преследования английского журналиста в английском суде.



Он подписал средства для военачальника, чтобы подать в суд на английского журналиста в английский суд, чтобы подорвать систему наказания, за которую он сам отвечал. это возмутительно Лиам Бирн

Мы наложили санкции на Пригожина, потому что он управлял «оспоримым военным потенциалом российского государства». Десять месяцев спустя государственные служащие под его контролем подписали контракт на 3500 фунтов стерлингов за полеты бизнес-классом, 320 фунтов стерлингов за роскошное проживание в гранд-отеле «Европа Белмонд», 150 фунтов стерлингов за проживание и многое другое.

Давайте очень четко объясним, что показывают просочившиеся электронные письма из этого разговора: они показывают, что адвокаты Пригожина хотели подать в суд на Эллиота Хиггинса и Bellingcat, «потому что публичное оспаривание статьи является одной из причин, по которой он установил санкции».

Он подписал средства для военачальника, чтобы подать в суд на английского журналиста в английский суд, чтобы подорвать систему наказания, за которую он сам отвечал.

«Это возмутительно, это должно измениться, и это должно измениться сейчас».

Г-н Картледж настаивал, что он «ни в коем случае не признавал, что министры не контролируют пенитенциарную систему», прежде чем повторить, что высокопоставленные государственные служащие обычно принимают решения по обсуждаемым вопросам через делегированную структуру.

Лейла Моран, пресс-секретарь ЛДП по иностранным делам, сказала о группе Вагнера: «Их нужно быстро запретить. Сегодня день рождения президента Владимира Зеленского — что может быть лучше подарка, который мы могли бы ему сделать».

Бывший министр консерваторов сэр Джеймс Доддридж заявил, что реакция правительства на Группу Вагнера была «неадекватной», и призвал его рассмотреть вопрос о запрете этой организации.