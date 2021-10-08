Twitch исказил фото Джеффа Безоса

Этим утром хакерам удалось на несколько часов испортить Twitch, заменив несколько фоновых игровых изображений изображениями генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Пользователи сообщили, что видели фотографии Безоса в объявлениях GTA VА также Dota 2А также ударятьА также Мэн КрафтА также Apex Legendsи многое другое в сервисе, принадлежащем Amazon.

Неясно, как были изменены фоновые изображения и был ли этот последний инцидент выполнен с помощью файла. Огромное нарушение безопасности Twitch ранее, на этой неделе. Хакеры смогли использовать неверную конфигурацию сервера и украсть сотни гигабайт информации. Twitch все еще изучает возможность взлома, и пока Богатая информация Что касается исходного кода веб-сайта, невыпущенных проектов и даже того, сколько выпустили основные игроки.

Еще больше трюков Twitch. На всех изображениях заголовков гайдов в веб-версии Twitch теперь есть крупный план Джеффа Безоса. Так было последние два часа. pic.twitter.com/LcKP9jGMCC – AnEternalEnigma (AnEternalEnigma) 8 октября 2021 г.

По крайней мере, один бывший сотрудник Twitch Остерегайтесь злоумышленников Теперь он может видеть ярлыки и API для внутренних сервисов Amazon благодаря этой утечке. Вполне возможно, что утечка раскрыла какой-то код, который позволяет людям легко изменять фоновые изображения на Twitch, или что это был просто случай отравления кеша. Twitch использует разные способы кэширования изображений, и у них могут быть проблемы. В любом случае, у Twitch не лучшая неделя.

Примечание пользователей Reddit искаженные изображения в Около 5 утра по восточному времени Сегодня утром с несколькими фотографиями, на которых изображено лицо Безоса в виде баннера за играми, перечисленными в руководстве Twitch. Мы связались с Twitch по поводу этого инцидента, но компания не ответила вовремя, чтобы опубликовать сообщение.