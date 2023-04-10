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Twitter снова выделяет официальные российские аккаунты в результатах поиска

11 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

Через год после того, как Twitter ограничил Счета правительства России На своей платформе социальная сеть, похоже, удалила эти блоки. Платформа, принадлежащая Илону Маску, возобновила появление в результатах поиска аккаунтов Владимира Путина и посольства России.

Изменение, я заметил это Телеграф, также отображает отчеты российских властей о сроках и рекомендациях. Бывший сотрудник Twitter сообщил изданию, что этот шаг, вероятно, был связан с изменением политики.

В последние дни Twitter изменил свою политику в отношении ряда вещей, включая учетные записи, которые он просматривает. правительство и государство. в более ранняя версия В нем есть раздел под названием «Ограничивают ли эти рейтинги рабочие места?» Компания рассказала, как ограничила доступ к некоторым аккаунтам этой категории.

«Что касается государственных СМИ, Твиттер не будет рекомендовать или рекламировать учетные записи или их твиты с такими ярлыками людям. В ограниченных обстоятельствах, когда существует повышенный риск причинения вреда, включая ситуации, когда правительства блокируют доступ к онлайн-информации в контексте вооруженного конфликта, Твиттер также не будет рекомендовать или распространять определенные правительственные учетные записи или их твиты с этими ярлыками для людей», — говорится в сообщении. политику читать.

Теперь компания полностью удалила этот раздел. Кроме того, в ответ на сообщение пользователя на выходных Маск сказал, что Twitter не будет «ни требовать, ни ограничивать свои учетные записи», а компания «быстро расправится с любыми попытками обмануть систему». Исторически сложилось несколько случаи Кремль использует аккаунты в Твиттере, чтобы манипулировать нарративом.

В прошлом году, после российского вторжения в Украину, Twitter завладел Политика Это ограничило увеличение государственных счетов из стран, препятствовавших свободному потоку информации.

«Когда правительство запрещает или ограничивает доступ к онлайн-сервисам в пределах своей юрисдикции, тем самым ослабляя голос общественности и возможность свободного доступа к информации, но продолжает использовать онлайн-сервисы в собственных коммуникациях, возникает острый дисбаланс информации, особенно в моменты активности. «Вооруженный конфликт между странами, и ущерб, вызванный этим дисбалансом, серьезен; доступ к информации и возможность обмена информацией имеют первостепенное значение», — говорится в сообщении компании. Сообщение блога вовремя.

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После захвата Twitter Маск попытался отказаться от роли социальной сети как арбитра правды, сократить нескольких сотрудников из команды модераторов и расширить роль Community Notes — продукта компании для проверки фактов — для выполнения тяжелой работы.

На выходных аккаунт Anonymous Operations в Твиттере призвал к бездействию в связи с твитом российского чиновника, поощряющим «исчезновение Украины». В ответ Маск заявил, что все новости являются «степеней пропаганды», и считает, что люди должны иметь возможность решать сами, указав, что Twitter не будет вмешиваться в дела, которые могли нарушать речевую политику социальной сети при предыдущей администрации.

При Маске Twitter принимал жесткие решения в отношении средств массовой информации. На прошлой неделе компания Заблокированные ответы, твиты и лайки на постах со ссылками на подстеки после Платформа рассылки новостей представила версию Twitter под названием Notes.. С тех пор Twitter снял большинство этих ограничений, но, похоже, это все еще так. Ограничение поиска с помощью ссылок Substack.

Отдельно Маск назвал NPR «американскими государственными СМИ», а затем после возмущения изменил его на «финансируемые государством СМИ». Другие издания, такие как BBC, PBS и Voice of America, также были названы «СМИ, финансируемыми государством». У Би-би-си есть это возразил На это назначение он сказал, что организация финансируется «британской общественностью за счет лицензионных сборов».

На прошлой неделе Маск Снимите галочку с учетной записи New York Times После того, как пост отказался платить за платную услугу проверки Twitter. Изначально компания планировала отказаться от наследства. Галочки на 1 апреляНо это еще не продвинулось вперед.

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