Twitter снова выделяет официальные российские аккаунты в результатах поиска

Через год после того, как Twitter ограничил Счета правительства России На своей платформе социальная сеть, похоже, удалила эти блоки. Платформа, принадлежащая Илону Маску, возобновила появление в результатах поиска аккаунтов Владимира Путина и посольства России.

Изменение, я заметил это Телеграф, также отображает отчеты российских властей о сроках и рекомендациях. Бывший сотрудник Twitter сообщил изданию, что этот шаг, вероятно, был связан с изменением политики.

В последние дни Twitter изменил свою политику в отношении ряда вещей, включая учетные записи, которые он просматривает. правительство и государство. в более ранняя версия В нем есть раздел под названием «Ограничивают ли эти рейтинги рабочие места?» Компания рассказала, как ограничила доступ к некоторым аккаунтам этой категории.

«Что касается государственных СМИ, Твиттер не будет рекомендовать или рекламировать учетные записи или их твиты с такими ярлыками людям. В ограниченных обстоятельствах, когда существует повышенный риск причинения вреда, включая ситуации, когда правительства блокируют доступ к онлайн-информации в контексте вооруженного конфликта, Твиттер также не будет рекомендовать или распространять определенные правительственные учетные записи или их твиты с этими ярлыками для людей», — говорится в сообщении. политику читать.

Теперь компания полностью удалила этот раздел. Кроме того, в ответ на сообщение пользователя на выходных Маск сказал, что Twitter не будет «ни требовать, ни ограничивать свои учетные записи», а компания «быстро расправится с любыми попытками обмануть систему». Исторически сложилось несколько случаи Кремль использует аккаунты в Твиттере, чтобы манипулировать нарративом.

В прошлом году, после российского вторжения в Украину, Twitter завладел Политика Это ограничило увеличение государственных счетов из стран, препятствовавших свободному потоку информации.

«Когда правительство запрещает или ограничивает доступ к онлайн-сервисам в пределах своей юрисдикции, тем самым ослабляя голос общественности и возможность свободного доступа к информации, но продолжает использовать онлайн-сервисы в собственных коммуникациях, возникает острый дисбаланс информации, особенно в моменты активности. «Вооруженный конфликт между странами, и ущерб, вызванный этим дисбалансом, серьезен; доступ к информации и возможность обмена информацией имеют первостепенное значение», — говорится в сообщении компании. Сообщение блога вовремя.

История продолжается

После захвата Twitter Маск попытался отказаться от роли социальной сети как арбитра правды, сократить нескольких сотрудников из команды модераторов и расширить роль Community Notes — продукта компании для проверки фактов — для выполнения тяжелой работы.

На выходных аккаунт Anonymous Operations в Твиттере призвал к бездействию в связи с твитом российского чиновника, поощряющим «исчезновение Украины». В ответ Маск заявил, что все новости являются «степеней пропаганды», и считает, что люди должны иметь возможность решать сами, указав, что Twitter не будет вмешиваться в дела, которые могли нарушать речевую политику социальной сети при предыдущей администрации.

При Маске Twitter принимал жесткие решения в отношении средств массовой информации. На прошлой неделе компания Заблокированные ответы, твиты и лайки на постах со ссылками на подстеки после Платформа рассылки новостей представила версию Twitter под названием Notes.. С тех пор Twitter снял большинство этих ограничений, но, похоже, это все еще так. Ограничение поиска с помощью ссылок Substack.

Отдельно Маск назвал NPR «американскими государственными СМИ», а затем после возмущения изменил его на «финансируемые государством СМИ». Другие издания, такие как BBC, PBS и Voice of America, также были названы «СМИ, финансируемыми государством». У Би-би-си есть это возразил На это назначение он сказал, что организация финансируется «британской общественностью за счет лицензионных сборов».

На прошлой неделе Маск Снимите галочку с учетной записи New York Times После того, как пост отказался платить за платную услугу проверки Twitter. Изначально компания планировала отказаться от наследства. Галочки на 1 апреляНо это еще не продвинулось вперед.