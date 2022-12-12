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Type Arcade анонсировала запуск в 2023 году.

12 декабря, 2022
Artem Sokolov









История Street Fighter с аркадами восходит к началу, что послужило основной причиной взрыва популярности серии, и это наследие будет продолжаться.





Capcom и Taito объявили, что Street Fighter 6: Type Arcade выйдет в 2023 году.









Похоже, Type Arcade будет работать на сервисе Taito NESiCAxLive аналогичным образом. Street Fighter 5: Напиши аркаду Однако большая разница в том, что аркадным игрокам не нужно ждать 3 года, чтобы получить танки.


Подробностей о том, что именно будет включено в аркадную версию SF6, пока нет.


Однако мы можем сделать некоторые обоснованные предположения из SF5, учитывая, что Type Arcade позволяла игрокам привязывать свою карту NESiCA к своему идентификатору Capcom для передачи любого контента и персонажей, если у них уже была домашняя версия.


Также можно предположить, что в SF6 Type Arcade не будет однопользовательского режима World Tour.



Что будет интересно посмотреть, так это то, что у Capcom и Taito по-прежнему будет Battle Hub, как на консолях, где пользователи могут перемещаться по виртуальным аркадам со своими собственными аватарами или просто ограничивать их стандартным выбором меню.

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Дата выхода компании для аркадного релиза не установлена, за исключением общего окна 2023 года.


Street Fighter 6: Type Arcade, конечно же, будет сосредоточен почти исключительно на японской аркадной сцене, поэтому не ожидайте увидеть его шкафы в вашей местной обстановке.


Вы можете найти официальный сайт Street Fighter 6: Type Arcade сюда.




Об этом упомянул Фаваз.







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