Type Arcade анонсировала запуск в 2023 году.



















История Street Fighter с аркадами восходит к началу, что послужило основной причиной взрыва популярности серии, и это наследие будет продолжаться.











Capcom и Taito объявили, что Street Fighter 6: Type Arcade выйдет в 2023 году.



















Похоже, Type Arcade будет работать на сервисе Taito NESiCAxLive аналогичным образом. Street Fighter 5: Напиши аркаду Однако большая разница в том, что аркадным игрокам не нужно ждать 3 года, чтобы получить танки.





Подробностей о том, что именно будет включено в аркадную версию SF6, пока нет.





Однако мы можем сделать некоторые обоснованные предположения из SF5, учитывая, что Type Arcade позволяла игрокам привязывать свою карту NESiCA к своему идентификатору Capcom для передачи любого контента и персонажей, если у них уже была домашняя версия.





Также можно предположить, что в SF6 Type Arcade не будет однопользовательского режима World Tour.









Что будет интересно посмотреть, так это то, что у Capcom и Taito по-прежнему будет Battle Hub, как на консолях, где пользователи могут перемещаться по виртуальным аркадам со своими собственными аватарами или просто ограничивать их стандартным выбором меню.





Дата выхода компании для аркадного релиза не установлена, за исключением общего окна 2023 года.





Street Fighter 6: Type Arcade, конечно же, будет сосредоточен почти исключительно на японской аркадной сцене, поэтому не ожидайте увидеть его шкафы в вашей местной обстановке.





Вы можете найти официальный сайт Street Fighter 6: Type Arcade сюда.













Об этом упомянул Фаваз.













