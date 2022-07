Ubisoft закроет свои многопользовательские и онлайн-сервисы для 15 игр в сентябре 2022 года.

Ubisoft собирается закрыть свои многопользовательские и онлайн-сервисы для 15 игр 1 сентября 2022 года, включая пять игр Assassin’s Creed, Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist, Prince of Persia: The Forgotten Sands и другие.

Для таких игр, как Assassin’s Creed 3 (версия 2012 года) и Assassin’s Creed Brotherhood, установка DLC также будет недоступна в этот день.

«Закрытие онлайн-сервисов для некоторых старых игр позволяет нам сосредоточить наши ресурсы на доставке отличных впечатлений игрокам, которые играют в новые или более популярные игры», — пишет Ubisoft. его страница поддержки.

Полный список игр и сервисов, поддержка которых будет прекращена, выглядит следующим образом.

Год 2070 ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции.

Кредо убийцы 2 ПК, PlayStation 3: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции.

Кредо Убийцы 3 (версия 2012 г.) ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции. Кроме того, установка и доступ к загружаемому контенту (DLC) будут недоступны. PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции.

Борьба с верой Братства ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции. Кроме того, установка и доступ к DLC будут недоступны. PlayStation 3 и Xbox 360: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции.

Кредо Убийцы Освобождение HD ПК: вы не сможете связать учетные записи Ubisoft в игре или использовать сетевые функции. Кроме того, установка и доступ к DLC будут недоступны.

Водитель из Сан-Франциско ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции. Кроме того, установка и доступ к DLC будут недоступны. PlayStation 3 и Xbox 360: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции.

Far Cry 3 (выпуск 2012 г.) ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции. Кроме того, установка и доступ к DLC будут недоступны. PlayStation 3 и Xbox 360: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Солдат будущего PlayStation 3 и Xbox 360: Мультиплеер для игры недоступен. Чтобы играть в одиночную кампанию, вам нужно будет перевести консоль в автономный режим.

Принц Персии, забытая пустыня ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции. Кроме того, установка и доступ к DLC будут недоступны.

Легенды Рэймана PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: вы не сможете связать учетные записи Ubisoft в игре или использовать сетевые функции.

Тихий охотник 5 ПК: Вы не сможете привязать учетные записи Ubisoft внутри игры или использовать сетевые функции, кроме того, будет недоступна установка и доступ к DLC.

любители космоса ПК (HTC VIVE, Oculus): только как многопользовательская игра, с этого момента вы не сможете играть в нее.

Splinter Cell: Черный список ПК: вы не сможете играть в многопользовательскую игру, связывать внутриигровые учетные записи Ubisoft или использовать сетевые функции. PlayStation 3 и Xbox 360: вы не сможете связать учетные записи Ubisoft в игре или использовать сетевые функции.

ЗомбиУ Wii U: вы не сможете связать учетные записи Ubisoft в игре или использовать сетевые функции.



Важно отметить, что ремастерированные версии Far Cry 3 и Assassin’s Creed 3 не будут закрыты.

Ubisoft предприняла аналогичный шаг в 2021 году, закрыв многопользовательские задания и онлайн-сервисы для таких игр, как Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2, Rainbow Six Lockdown, Far Cry 2 и Splinter Cell Conviction.

У вас есть совет для нас? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на новости@ign.com.

Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.