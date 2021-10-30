UFC 267: Блахович против Тейшейры – В какое время и как смотреть

Ожидалось, что 42-летний Тейшейра, который является рекордсменом UFC по количеству запросов и финишей в полутяжелом весе, встретится с Блаховичем 25 сентября на турнире UFC 266, но матч был перенесен на субботу.
Блахович представит свою вторую защиту титула, победив Исраэля Адесанью в марте единогласным решением судей, в то время как это второй раз, когда Тейшейра заплатил за титул UFC.
У обоих бойцов не было проблем с достижением своего веса и сценических весов, установленных для большого матча между двумя лучшими бойцами в отряде.
В бою перед главным событием ожидался матч-реванш между действующим чемпионом в легком весе Альджамайном Стерлингом и бывшим чемпионом Питером Джаном после драматического боя в начале этого года, когда Стерлинг выиграл титул в результате дисквалификации.
Однако американец отказался от участия, сославшись на проблему с длинной шеей, поэтому Кори Сандхаген вступил в бой с россиянином в том, что временно определило чемпиона в легчайшем весе.
Поражение Яна Стерлингу в последний раз было лишь вторым в его карьере, и он постарается вернуться к победным путям, когда выйдет на ринг против Сандхагена.
Сандхаген никогда не боролся за титульный пояс UFC, хотя 29-летний футболист занимает 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC.
UFC проводит мероприятия в Абу-Даби из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений.
В июне прошлого года президент UFC Дана Уайт выбрал остров Яс, чтобы обеспечить безопасную среду, поскольку Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) закрыл остров площадью почти 10 квадратных миль (25 км), на котором были арена и отель. , тренажерный зал и ресторан.
Основная карта должна быть запущена в 14:00 по восточному времени, а основная карта – в 10:30 по восточному времени.
Вот как быть в курсе последних событий субботы
Африка: SuperSport Action
Австралия: Главное событие / Fetch TV / Кайо
Канада: BELL / Rogers / Shaw / SaskTel / Videotron / Telus / Eastlink
Франция: RMC2
Германия: DAZN
Индия: Sony TEN 1 / Sony TEN 2 / Sony TEN 3 / Sony LIV.
Индонезия: Fox Sports
Италия: DAZN
Ближний Восток: AD Fight / Starzplay / UFC Arabia
Филиппины: Fox Sports
Республика Ирландия: BT Sport 2
Сингапур: Fox Sports / Fox +
Испания: DAZN
Таиланд: Fox Sports
Великобритания: BT Sport 2
США: ESPN +
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