UFC 267: Блахович против Тейшейры – В какое время и как смотреть

Событие, которое состоится в субботу, увидит два масштабных титульных боя в Октагоне. Остров Ясс Абу-Даби, что обязательно приведет к ужасным последствиям.

В главном турнире действующий чемпион UFC в супертяжелом весе Ян Блахович поставит на карту свой титул в бою с Гловером Тейшейрой.

Ожидалось, что 42-летний Тейшейра, который является рекордсменом UFC по количеству запросов и финишей в полутяжелом весе, встретится с Блаховичем 25 сентября на турнире UFC 266, но матч был перенесен на субботу.

Блахович представит свою вторую защиту титула, победив Исраэля Адесанью в марте единогласным решением судей, в то время как это второй раз, когда Тейшейра заплатил за титул UFC.

У обоих бойцов не было проблем с достижением своего веса и сценических весов, установленных для большого матча между двумя лучшими бойцами в отряде. В бою перед главным событием ожидался матч-реванш между действующим чемпионом в легком весе Альджамайном Стерлингом и бывшим чемпионом Питером Джаном после драматического боя в начале этого года, когда Стерлинг выиграл титул в результате дисквалификации. Однако американец отказался от участия, сославшись на проблему с длинной шеей, поэтому Кори Сандхаген вступил в бой с россиянином в том, что временно определило чемпиона в легчайшем весе. Читать: Чемпионы UFC африканского происхождения – звезды новой эры бойцов с континента. Поражение Яна Стерлингу в последний раз было лишь вторым в его карьере, и он постарается вернуться к победным путям, когда выйдет на ринг против Сандхагена. Сандхаген никогда не боролся за титульный пояс UFC, хотя 29-летний футболист занимает 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. UFC проводит мероприятия в Абу-Даби из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. READ Пилот Формулы-1 Никита Мазепин: гоночная карьера Хааса может быть остановлена ​​из-за апелляции российской армии, говорит его отец - RT Sport News В июне прошлого года президент UFC Дана Уайт выбрал остров Яс, чтобы обеспечить безопасную среду, поскольку Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) закрыл остров площадью почти 10 квадратных миль (25 км), на котором были арена и отель. , тренажерный зал и ресторан. Посетите CNN.com/sport, чтобы узнать больше новостей, возможностей и видео. Основная карта должна быть запущена в 14:00 по восточному времени, а основная карта – в 10:30 по восточному времени. Вот как быть в курсе последних событий субботы Африка: SuperSport Action Австралия: Главное событие / Fetch TV / Кайо Канада: BELL / Rogers / Shaw / SaskTel / Videotron / Telus / Eastlink Франция: RMC2 Германия: DAZN Индия: Sony TEN 1 / Sony TEN 2 / Sony TEN 3 / Sony LIV. Индонезия: Fox Sports Италия: DAZN Ближний Восток: AD Fight / Starzplay / UFC Arabia Филиппины: Fox Sports Республика Ирландия: BT Sport 2 Сингапур: Fox Sports / Fox + Испания: DAZN Таиланд: Fox Sports Великобритания: BT Sport 2 США: ESPN + Щелкните здесь, чтобы просмотреть Полный список