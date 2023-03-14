UNCSA и Международный кинофестиваль RiverRun принимают украинских кинематографистов во вторник, 14 марта.

Присоединяйтесь к Школе кинопроизводства и Международному кинофестивалю RiverRun, чтобы поприветствовать семь украинских кинематографистов в нашем кампусе во вторник, 14 марта.

В 16:00 в главном зале выставочного комплекса ACE мы покажем некоторые работы кинематографистов. Этот экзамен открыт для сообщества кампуса. Пожалуйста, приходите, если у вас есть время!

В начале войны России против Украины многие украинские кинематографисты изо всех сил пытались запечатлеть трагические и шокирующие истории. Они работали, чтобы запечатлеть такие события, как прифронтовые условия, массовая миграция и жизнь на оккупированных территориях. Многие потеряли свои дома или потеряли близких. Большинство украинских режиссеров-документалистов никогда раньше не сталкивались с такими вызовами, и, находясь в США, они встретятся с профессиональными кинематографистами в Лос-Анджелесе, Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Йорке и Северной Каролине.

Единственный показ их работ здесь, в кампусе UNCSA, состоится во вторник, 14 марта, в 16:00 на главной сцене. Перед показом украинские кинематографисты узнают об американских кинофестивалях от сотрудников Международного кинофестиваля RiverRun, встретятся и пообедают с деканом Школы кинопроизводства Деборой Левин, сотрудниками RiverRun и некоторыми из наших украинских студентов.

Затем наши гости из Украины посетят Школу кинопроизводства и обсудят этику освещения человеческой трагедии с Лорой Харт МакКинни и классом Шахина Горджани «В поисках правды». Украинская делегация спонсируется компанией International Focus в г. Роли, штат Северная Каролина. International Focus — некоммерческая организация, призванная преодолеть разрыв между Роли и международным сообществом.

В рамках своих программ они сотрудничают с Государственным департаментом США, чтобы координировать Программу лидерства международных посетителей в Роли. Для многих иностранных посетителей (IVs) это их первый визит в США в течение их 4-5 дней пребывания В каждом городе IVs встречаются со своими коллегами из США, чтобы обменяться мнениями и получить новые знания по профессионально актуальным темам, а также получить опыт Американка. Культура через мероприятия и ужин дома.

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коммуникация: Кейт Миллер

14 марта 2023 г.

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