URY vs DYM Dream11 Team Российская Премьер-Лига

Прогноз URY vs DYM Dream11В российской премьер-лиге «Урал» в субботу встретится с московским «Динамо». Урал надеется на лучший результат, проиграв 1: 0 в Премьер-лиге в последнем матче против московского «Спартака». С другой стороны, после поражения в последней игре Премьер-лиги от «Терека Грозного» московское «Динамо» пытается исправить положение.

Прогноз URY vs DYM Dream11

Три поражения в первых четырех матчах означают, что уральский Екатеринбург выйдет на последнюю строчку турнирной таблицы в эти выходные. Они забили только один гол в этих четырех играх и теперь сталкиваются с московским «Динамо», которое проиграло свой последний матч после трех побед подряд в начале сезона. Несмотря на это поражение, московское «Динамо» станет достаточно комфортным кандидатом.

Дата: 21 августа, Суббота

время: 20:30 (фактически)

место: Центральный стадион, Екатеринбург.



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Прямая трансляция матча ФК Урал – Динамо Москва, Российская Премьер-лига

Где ты смотришь Российская Премьер-лига Текущий счет и прямая трансляция? Прямого эфира в Индии нет.

последняя форма:

ФК Урал – L-L-Dr-L-В

Московское Динамо – NS-NS-NS-NS-В

Лицом к лицу (последние пять встреч)

ФК Урал- выигрывает 01

Рисовать– 01

Динамо Москва побеждает– 03

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ФК Урал старт XI (Возможно)



Алексей Герасимов

Олег Баклов

Артем Мамин

Исламжан Насиров

Денис Кулаков

Игорь Калинин

Шанебиев Ярослав

Шамсуддин Шанбиев

Николай Золотов

Ярослав Годзиор

Роман Емельянов

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Динамо Москва начинает одиннадцатый состав (скорее всего)



Арсен Захарян

Роман Нойштадтер

Даниил Лисовой

Гильермо Варела

Константин Тиокавин

Дмитрий Скопентиф

Роман Евгеньев

Игорь Лещук

Даниил Фомин

Себастьян Шимански

Николя Моро

Выбор капитана

Константин Тюкавен: Тюкавин забил 1 гол и всего 8 бросков по воротам. Это приводит к целевому коэффициенту конверсии 34,76%. Достигните 8 больших шансов. Он сделал в общей сложности 1 передачу и 2 передачи и создал в общей сложности 8 моментов.

Эрик Беквальв: Биквальви забил 1 гол и всего 9 бросков по воротам. Это приводит к целевому коэффициенту конверсии 32,28%. Достигните 8 больших шансов. На его счету 2 передачи, 9 ключевых передач и всего 9 моментов.

X-факторы, дифференциальный выбор

Арсен Захарян: Захарян забил один мяч при 12 ударах по воротам. Это приводит к целевому коэффициенту конверсии 27,63%. Достигните 2 больших шансов. На его счету 1 передача, 3 ключевых передачи и 3 голевых момента.

Команда URY против DYM Dream11

Вратарь: Ходзюр

Защитники: Рыков, Балбуэна, Ордец, Лаксальт

Полузащитники: Мескич, Шиманский, Захарян, Фомин

Злоумышленники: Тиокавин, двустворчатый

кто победит?

На наш взгляд, «Уралу» нужно будет показать сильные стороны, чтобы сломить состав московского «Динамо», который, как мы думаем, может победить и, возможно, даже сохранить чистый лист. Имея это в виду, мы думаем, что это будет очень ровный матч с небольшим отрывом от московского «Динамо», когда взорвется штатный арбитр. В сегодняшних прогнозах на матч URY – DYM мы вернулись с победой над московским «Динамо» со счетом 1: 0 в этом матче.

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