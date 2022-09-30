USS Ford Shakedon Cruze потрясет ВМФ, Россию и НАТО

Боеготовые самолеты прибывают на авианосец USS Ford Американский флот

После пяти лет работы суперавианосец USS Джеральд Р. Форд (CVN-78) Наконец-то опубликовано. Военно-морской флот, который был освежающе открыт в отношении предстоящего развертывания, провел несколько брифингов перед тем, как «более крупный и худший» авианосец покинет порт в ближайшие дни. Но руководство ВМФ, вероятно, отражая внутренние опасения по поводу нового авианосца, а также геополитическую ситуацию в целом, также стало очень закрытым, предоставив мало конкретных подробностей о первом дальнем рейсе танкера из порта приписки в Норфолке, штат Вирджиния.

В то время как военно-морской флот мало что предлагал в следующем путешествии корабля через европейские воды, первым шагом была переделка USS. Форд Ухудшение состояния бизнеса — ВМС также отказались отвечать на вопросы, не относящиеся к предстоящему развертыванию.

Оперативная сдержанность ВМС и очевидная неспособность создать более смелое повествование могут быть безопасной PR-стратегией, но такие плоские публичные сообщения не могут ни укрепить более широкую картину ВМФ, ни детализировать, как самый дорогой корабль ВМС США собирается пройти путь от нулевой верфи. герою большого флота.

Капитан Пол Ланзилотта, USS Джей ФордПроводя инструктаж у пирса, капитан изо всех сил старался вызвать чувство волнения, заявив, что корабль намеревается «использовать весь Атлантический океан в качестве нашей пьесы». Он признал, что развертывание продлится несколько месяцев и что корабль выйдет на связь по крайней мере с одним портом где-нибудь в Европе. Но речь шла не только об этом, но и об оперативных деталях.

Ранее несколько противоречивая предыстория из Америки 2второе сокращение Командование флота подчеркнуло совместный характер развертывания, заявив, что USS Форд К первому патрулю присоединятся «персонал девяти стран, 17 кораблей и одна подводная лодка, а также 60 самолетов ВМС США». присоединятся Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция. крепость Когда вы плывете по бурным морям у берегов Европы, вы решаете сложную задачу интеграции с подразделениями и кораблями НАТО от потенциальных партнеров НАТО. Но большой список участников также разочаровывает некоторых ключевых членов НАТО своим исключением.

Разгрузке боеприпасов Ford уделялось много внимания. Американский флот

Отличная отсылка к Владимиру Путину

Влияние распространения на европейскую политику не обсуждалось. Но с объявлением USS Форд Прервав развертывание накануне ожидаемой незаконной российской аннексии территории Украины, когда на командующих флотом возразили о характере первоначального «сохранения службы» корабля, они сослались на первый международный поход USS. проект (CVN-65) В качестве потенциального шаблона одна верная вещь заставляет российские импульсы биться немного быстрее.

в течение Предприятие Исходный 1962 Развертывание в ЕвропеНовый перевозчик тесно сотрудничал с европейскими партнерами и выполнял ряд стандартных трансферов. В то время как авианосец выполнял ряд обычных авианосных операций, основное внимание авианосец уделял работе по моделированию дальних ядерных ударов по защищенным целям.

Назад в Америку 11 октября, USS проект Он вернулся в море только через восемь дней, служа боеспособным участником Карибского кризиса — и одного из самых опасных противостояний Холодной войны.

в то время как Форд Капитан оптимистично отнесся к европейскому развертыванию, назвав его «еще одним шагом на пути к приведению этого корабля в боевую готовность». крепость Он работает в коробке зажигания, и, по данным ВМФ, работают все USS. Форд Системы, готовые к «неограниченному использованию», если рухнувший режим Владимира Путина попытается спровоцировать «последние мгновения».

Начальник DOT & E, оказавшись на стенде SECNAV, будет держать ВМФ в честности Пентагон

Большая победа Николаса Гортена?

В то время как ВМС заверили журналистов, что USS крепость Это больше не научный эксперимент, есть признаки того, что военно-морской флот все еще пытается понять смысл авианосца стоимостью 13,4 миллиарда долларов.

военный корабль США крепость Плавание с каждым типом самолетов, которые должны нормально работать с корабля (штурмовики, самолеты управления боем, самолеты тылового обеспечения, вертолеты), но судно, по-видимому, не может быть развернуто с «полным аэродинамическим крылом», по сути, объем кажется, находится в постоянном изменении. Всего за несколько дней до того, как USS Ford покинул порт, 2второе сокращение командующий флотом Вице-адмирал Дэниел Дуайер Он, по-видимому, «все еще оценивал цифры», говоря, что «это будет довольно полное авиакрыло, но не полноценное авиакрыло».

Уменьшающееся авиакрыло предполагает, что USS крепость Он сталкивается с границей якорной стоянки. прошедший год , Офис директора по эксплуатационным испытаниям и оценке (DOT & E) предупредил, что Форд «Вместимость швартовки составляет 4660 или менее с 1100 авианосцами класса «Нимиц» и «мощность швартовки для офицеров и рядовых будет превышена с некоторыми отклонениями в оценках в зависимости от конкретного рассмотренного сценария».

Учитывая, что USS крепость Планируется, что на борту будет размещено около 4700 человек, и нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что авиакрыло будет списано для размещения дополнительного персонала, высокопоставленных лиц и подрядчиков. Однако это вопрос к Николасу Гортену, директору DOT&E и нынешнему кандидату на должность помощника министра ВМФ по исследованиям, разработкам и закупкам. Оказавшись в офисе SECNAV, он, вероятно, будет заинтересован в ответе на этот вопрос, поскольку он стремится понять, как ВМС поступили в ответ на предыдущие предупреждения DOT&E об USS. Форд Эксплуатационные возможности и тестовые отклонения.

Ее Величество королева Елизавета прибыла в Нью-Йорк Гетти Изображений

Большая потеря для Великобритании и Норвегии?

Грандиозное шоу участников НАТО было еще более интересным благодаря тем партнерам, которые были исключены из поездки на шантаж. Учитывая растущее значение Северной Атлантики и Арктики, необоснованный отказ от включения Норвегии и Соединенного Королевства в число участников USS Форд Первый полет может потрясти НАТО.

при условии ГМС Королева ЕлизаветаИ Один из двух новых авианосцев Великобритании, В настоящее время на якоре В Нью-Йорке отказались включить Великобританию в USS Форд Первый круиз казался чуть ли не преднамеренным оскорблением. Но опять же, учитывая, что новые британские заправщики в течение многих лет поражают значительно больше своего веса, ВМС США могут опасаться проводить слишком много неуклюжих сравнений между этими двумя типами плоскопланов.

ГМС Королева Елизавета Это особенно болезненный контраст для новой американской авиакомпании. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году, в том же году, что и USS. крепость, храбрый небольшой британский авианосец совершал частые боевые действия, которые длились месяцами, включая плавание через Персидский залив, Индийский океан, Южно-Китайское море и западную часть Тихого океана. Британский авиаперевозчик также эксплуатирует совершенно новый F-35 Lightning II под кодовым названием USS. крепость В настоящее время невозможно разместить (Самолеты F-35C могут эксплуатироваться из следующей Америки крепость— авианосец класса USS Джон Ф. Кеннеди (Перемешать 79)).

Норвегия, крупный партнер НАТО, как прибалтийские страныпотерпел необъяснимые неудачи — возможно, по наущению России — от критическая инфраструктура морского днатакже явно не участвует в Форд праздники. Наверняка Минобороны очень старается вызвать интерес, посылая министра ВМС Карлоса дель Торо показать корабль к кораблю Норвежская делегация высокого уровня на прошлой неделе, но, видимо, безрезультатно. Небольшие военно-морские силы Норвегии могут быть слишком заняты наблюдением за тем, как российский Северный флот сопровождает свой молодой авианосец вокруг Шпицбергена.

военный корабль США твердыня Он может быть плохо подготовлен к бурным и оспариваемым водам северных широт. Но торопиться некуда. Атлантический океан — хорошая игровая площадка, где крепость, Надеюсь, он работает хорошо, и — в отличие от старого USS проект— Не надо будет идти «нога в ногу» с русскими.